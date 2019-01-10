Тоді "бувайте": Трамп перервав переговори з демократами щодо "шатдауну"

Демократи й далі категорично проти фінансування загорожі на кордоні з Мексикою. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що присутні на зустрічі стали свідками "нападу люті" президента.Президент США Дональд Трамп у середу, 9 січня, перервав переговори з лідерами Демократичної партії в Конгресі з питання припинення часткового "шатдауну" федеральних установ, що триває вже 19-й день поспіль, інформує агентство AP.

За словами Дональда Трампа, він залишив зустріч, коли спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відповіла відмовою на плани фінансування будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Трамп назвав перемовини зі спікеркою Палати представників та лідером демократичної меншості в Сенаті Чаком Шумером "цілковитим гаянням часу".

"Я запитав, що станеться протягом найближчих 30 днів, якщо я піду на розблокування (федеральних установ - Ред.). Ви схвалите план безпеки кордонів, який включає будівництво стіни або загороджувального сталевого бар'єру? Ненсі сказала: "Ні". Я сказав "бувайте", більше нічого не спрацює ", - написав згодом президент США у соцмережі Twitter.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після зустрічі в Білому домі заявив, що сторони стали свідками "нападу люті" Трампа, який начебто грюкнув рукою по столу, коли Пелосі заперечила йому і різко припинив зустріч. Республіканці заперечують ці слова.

У четвер, 10 січня, президент США планує відвідати ділянку південного кордону США з Мексикою в штаті Техас.

Нагадаємо, що 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.

Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів.