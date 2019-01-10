Тоді "бувайте": Трамп перервав переговори з демократами щодо "шатдауну"

Демократи й далі категорично проти фінансування загорожі на кордоні з Мексикою. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що присутні на зустрічі стали свідками "нападу люті" президента.Президент США Дональд Трамп у середу, 9 січня, перервав переговори з лідерами Демократичної партії в Конгресі з питання припинення часткового "шатдауну" федеральних установ, що триває вже 19-й день поспіль, інформує агентство AP.
За словами Дональда Трампа, він залишив зустріч, коли спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відповіла відмовою на плани фінансування будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Трамп назвав перемовини зі спікеркою Палати представників та лідером демократичної меншості в Сенаті Чаком Шумером "цілковитим гаянням часу".
"Я запитав, що станеться протягом найближчих 30 днів, якщо я піду на розблокування (федеральних установ - Ред.). Ви схвалите план безпеки кордонів, який включає будівництво стіни або загороджувального сталевого бар'єру? Ненсі сказала: "Ні". Я сказав "бувайте", більше нічого не спрацює ", - написав згодом президент США у соцмережі Twitter.
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після зустрічі в Білому домі заявив, що сторони стали свідками "нападу люті" Трампа, який начебто грюкнув рукою по столу, коли Пелосі заперечила йому і різко припинив зустріч. Республіканці заперечують ці слова.
У четвер, 10 січня, президент США планує відвідати ділянку південного кордону США з Мексикою в штаті Техас.
Нагадаємо, що 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.
Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів.
Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".