Засідання ТКГ було жорстким, Кравчука дістали, – Гармаш
Журналіст розкритикував поведінку ОБСЄ під час засідань
Він також підкреслив, що Росія намагається уникнути відповідальності за те, що відбувається на Донбасі
Засідання Тристоронньої контактної групи 25 листопада було одним із найбільш "жорстких", а російська сторона "дістала навіть всетерпеливого, дипломатичного" главу української делегації Леоніда Кравчука.
Про це у Facebook заявив член делегації України в ТКГ, журналіст із Донецька Сергій Гармаш. За його словами, Росія та її "представники ОРДЛО" наполягали на розгляді документа, поданого "Л/ДНР", хоча останні навіть не є членами Групи. Їх функції – тільки "узгоджувати та консультувати".
"Тим більше, що я теж представник ОРДЛО, але я не хочу мати нічого спільного з тим, що роблять і творять представники ОРДЛО, запрошені на переговори російською делегацією", – написав Гармаш.
За його словами, "нечлени переговорів" (тобто, представники "Л/ДНР") зацікавлені в тому, щоб конфлікт на Донбасі не закінчувався.
"Тому що поки він йде, – вони "міністри" і "повпреди", а ким вони будуть у разі його закінчення – дрібними клерками в Росії?" – запитав журналіст.
Він розповів, що на засіданні ТКГ у середу Кравчук вчергове попросив РФ офіційно представити план дій від російської делегації, або подати план ОРДЛО від імені делегації Росії.
У відповідь на це представник президента РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, "що якби такий план і з'явився, то це було б втручанням Росії у внутрішні справи України, на що Росія, звичайно ж, піти не може".
"Раз у Москви немає бажання брати на себе відповідальність за досягнуті домовленості, раз вона продовжує грати в посередника, а не учасника переговорів, то, очевидно, що всі ці "дорожні карти ОРДЛО" розраховані не на мирне врегулювання, а просто на суб'єктивізацію своїх маріонеток і зниження ролі "нормандської четвірки", в якій Росія опинилая одна проти трьох. Сьогодні на ТКГ це було особливо явно", – написав Гармаш.
Він також розкритикував дії сторони ОБСЄ. На його думку, вони упереджені й більше "грають роль інструменту Кремля, а не посередника та модератора".
Журналіст навів приклад, коли перший президент України піднімав руку, щоб висловитися, а його "не помічали" і передавали слово представникам ОРДЛО від Росії. Водночас Гризлов, коли хоче щось сказати, просто вмикає мікрофон і говорить.
"Нас, представників ОРДЛО від України, ОБСЄ взагалі намагається не бачити, хоча наш статус нічим не нижчий від запрошених російською делегацією нечленів з окупованих РФ Донецька та Луганська", – зазначив Гармаш.
Він підсумував, що навіть на суб'єктивному рівні помітно: нахабство Москви і упередженість ОБСЄ змінюють настрої в делегації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні 25 листопада запропонував провести зустріч лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2020 року.