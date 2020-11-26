Засідання ТКГ було жорстким, Кравчука дістали, – Гармаш

Засідання Тристоронньої контактної групи 25 листопада було одним із найбільш "жорстких", а російська сторона "дістала навіть всетерпеливого, дипломатичного" главу української делегації Леоніда Кравчука.

Про це у Facebook заявив член делегації України в ТКГ, журналіст із Донецька Сергій Гармаш. За його словами, Росія та її "представники ОРДЛО" наполягали на розгляді документа, поданого "Л/ДНР", хоча останні навіть не є членами Групи. Їх функції – тільки "узгоджувати та консультувати".

"Тим більше, що я теж представник ОРДЛО, але я не хочу мати нічого спільного з тим, що роблять і творять представники ОРДЛО, запрошені на переговори російською делегацією", – написав Гармаш.

За його словами, "нечлени переговорів" (тобто, представники "Л/ДНР") зацікавлені в тому, щоб конфлікт на Донбасі не закінчувався.

"Тому що поки він йде, – вони "міністри" і "повпреди", а ким вони будуть у разі його закінчення – дрібними клерками в Росії?" – запитав журналіст.

Він розповів, що на засіданні ТКГ у середу Кравчук вчергове попросив РФ офіційно представити план дій від російської делегації, або подати план ОРДЛО від імені делегації Росії.

У відповідь на це представник президента РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, "що якби такий план і з'явився, то це було б втручанням Росії у внутрішні справи України, на що Росія, звичайно ж, піти не може".

"Раз у Москви немає бажання брати на себе відповідальність за досягнуті домовленості, раз вона продовжує грати в посередника, а не учасника переговорів, то, очевидно, що всі ці "дорожні карти ОРДЛО" розраховані не на мирне врегулювання, а просто на суб'єктивізацію своїх маріонеток і зниження ролі "нормандської четвірки", в якій Росія опинилая одна проти трьох. Сьогодні на ТКГ це було особливо явно", – написав Гармаш.

Він також розкритикував дії сторони ОБСЄ. На його думку, вони упереджені й більше "грають роль інструменту Кремля, а не посередника та модератора".

Журналіст навів приклад, коли перший президент України піднімав руку, щоб висловитися, а його "не помічали" і передавали слово представникам ОРДЛО від Росії. Водночас Гризлов, коли хоче щось сказати, просто вмикає мікрофон і говорить.

"Нас, представників ОРДЛО від України, ОБСЄ взагалі намагається не бачити, хоча наш статус нічим не нижчий від запрошених російською делегацією нечленів з окупованих РФ Донецька та Луганська", – зазначив Гармаш.

Він підсумував, що навіть на суб'єктивному рівні помітно: нахабство Москви і упередженість ОБСЄ змінюють настрої в делегації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні 25 листопада запропонував провести зустріч лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2020 року.