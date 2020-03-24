Ткаченко закликав нардепів допомогти лікарям, які борються з коронавірусом

Народний депутат партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко запустив депутатський флешмоб для допомоги українським лікарям, які борються з епідемією коронавірусу.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook. Так, нардеп, зазначив, що передав до інфекційного відділення Олександрівської клінічної лікарні у Києві респіратори та лабораторні матеріали, яких катастрофічно не вистачало в останній тиждень.

Ткаченко додав, що лікарям, як ніколи, потрібна допомога. Їх необхідно забезпечити усім необхідним для належного виконання роботи та для захисту життя і здоров’я всіх громадян.

Олександр Ткаченко/Facebook

"Тепер закликаю долучитися до цього своєрідного депутатського флешмобу моїх колег по парламенту – керівника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, депутатів нашого комітету з гуманітарної та інформполітики – Юрія Павленка (ОПЗЖ) та Миколу Княжицького (ЄС). У вашому окрузі, в вашому місті – наші лікарі-герої потребують вашої допомоги", – написав Ткаченко.

Він додав, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков вже передав медичні маски та респіратори дитячому інфекційному відділеню у столиці та заправив машини апарату ВР для розвозки лікарів.

"Колеги-депутати, ви можете допомагати подолати коронавірус не тільки в залі Ради – сьогодні ви можете захистити тих, хто щодня захищає нас", – зазначив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, усі глави комітетів Верховної Ради України відмовилися від своїх авто, передавши їх на потреби медичних служб Києва в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

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