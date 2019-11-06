"Хороші люди в "Л/ДНР": "слуга народу" виправдався за "підігравання" терористам

Народний депутат від фракції "Слуга народу" і радник секретаря РНБО Максим Ткаченко виправдався за заяву про "хороших людей" у "Л/ДНР", які можуть потрапити в команду нової влади.

В офіційному коментарі, розміщеному на сторінці в Fаcebook, політик запевнив, що ЗМІ неправильно витлумачили його слова.

"Хочу прокоментувати свій меседж "Донбас.Реаліям". На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, рано чи пізно, пройдуть вибори за законодавством України за участю міжнародних організацій. Наші земляки, громадяни України, які проживають на непідконтрольній частині, так і внутрішньо переміщені особи, які повернуться додому, зроблять свій вибір", – написав він.

Ткаченко виправдався за заяву про терористів "Л/ДНР" Деловая столица

За результатами цього вибору, за словами Ткаченка, у нових українських Луганській і Донецькій місцевій владі можуть з'явитися нинішні керівники лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не брали ніякої участі в незаконних діях, а залишилися на тій території як заручники ситуації.

"Прошу не ділити країну, а зшивати її – адже це наш з Вами шанс звільнити територію України від агресора. Зради не буде! Слава Україні!" – резюмував він.

Підтримала нардепа і "Слуга народу", опублікувавши його заяву і ставши на захист парламентарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 листопада Ткаченко заявив журналістам, що "на тому боці є професійні, чесні і порядні люди".

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