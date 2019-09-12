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12 вересня • оновлено в 14:41
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"Потрібен аудит і вибори": Ткаченко заявив про професійну неспроможність Кличка

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Нардеп від партії "Слуга народу" і колишній гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко заявив, що підтримує пропозицію депутатів Київради та їхнє звернення до президента України щодо проведення аудиту роботи чинного мера Віталія Кличка та всіх підпорядкованих структур.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Ткаченко вважає, що активізація і проведення сесій Київради носить переважно "комерційний" характер.

За його словами, вже декілька років Кличко разом із командою саботують створення районних рад у столиці. Тобто виступають проти децентралізації влади, адже це позбавить їх низки “корисних” повноважень, обмежить можливість розпоряджатися комунальним майном.

Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко

today.ua

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Він зазначив, що для ґрунтовних змін у Києві було достатньо часу – понад 5 років, втім, жодного з корупційних скандалів, пов’язаних із Кличком і його командою, не було доведено до кінця.

"Переконаний, що у Київраді достатньо гідних депутатів і хороших спеціалістів, які не можуть ефективно працювати через професійну неспроможність чинного мера. Враховуючи результати парламентських виборів і запит людей на повне перезавантаження влади в столиці – ідея проведення дострокових місцевих виборів в Києві, на мій погляд, має всі підстави для здійснення", – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, що депутати закликали президента Володимира Зеленського негайно ініціювати проведення аудиту-перевірки діяльності міської влади Києва.

Як писав OBOZREVATEL, Кабмін 4 вересня за закритими дверима підтримав звільнення голови КМДА Віталія Кличка. Сам Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб у столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

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Особи
Олександр Ткаченко Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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Станиславский Сергей
Станиславский Сергей
Вот вам и результат выборов на крови! Люди в угаре абсолютно не думали кто придёт к власти! Самые поганые пять лет нашей независимости! Ограбили и раскололи страну!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Кличко великий спортсмен и заслуживает уважения, но как политик и как управленец он явно не состоялся. Без всяких насмешек, отдавая должное, человека надо освободить от того, что не его по природе.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ну а че вы от Чушунной Башки ожидали? Он же отбитый наглухо!
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