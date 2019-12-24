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24 грудня • оновлено в 17:59
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"Через 5 років будемо краще Варшави!" Ткаченко анонсував революційні зміни в Києві. Відео

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко показав відеоблог, в якому пояснив, навіщо Києву новий закон про місцеве самоврядування.

Ролик про майбутні зміни в столиці з'явився на YouTube-каналі парламентарія (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ткаченко акцентував увагу на тому, що Київ загруз у корупції. "Все продається і купується. Висотки, дороги, яких немає, і відсутня гаряча вода. МАФи, наливайки, сміття..." – пояснив він. Ткаченко показав також недобудований Подільсько-Воскресенський міст, який стоїть вже 26 років.

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Ткаченко анонсував революційні зміни в Києві

Ткаченко анонсував революційні зміни в Києві

Скріншот з відео

За словами нардепа, закон про місцеве самоврядування в Києві, який може вирішити всі ці проблеми, пройшов складний шлях. Він поповнився багатьма поправками, які ініціювали самі мешканці столиці, і тепер може вивести місто на новий рівень.

Ткаченко також наочно розповів про головні пункти закону:

  • Повернення районних рад. "На місцях набагато краще видно, що відбувається", – додав він.

  • Жорсткий архітектурний конкурс. Ткаченко анонсував заборону на безперешкодну забудову історичного центру міста.

  • Сучасний центр соціальних послуг у кожному районі.

  • Моніторинг, повітря, води і мостів.

"За новим законом контролювати місто будуть самі кияни через публічні обговорення та громадські слухання. Хоча старі політики і хочуть керувати по-старому. Але ми подолаємо і цей спротив. Київ через 5 років може бути краще Варшави!" – пообіцяв Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ткаченко заявив, що у Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "Новий Київ".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вам еще в 2014-м обещали через год как в ЕС ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А через 20 экономика будет почти как при Януковиче)
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