Тисячі загиблих: ООН виступила з невідкладним закликом щодо Донбасу

Організація Об'єднаних Націй в неділю, 19 серпня, закликала негайно вжити заходів для захисту цивільних осіб, які страждають в результаті активних бойових дій на Донбасі.

З такою заявою з нагоди 10-го Всесвітнього дня гуманітарної допомоги виступила координатор системи ООН і координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, повідомила прес-служба Організації.

"Прошу міжнародне співтовариство збільшити підтримку заради розширення заходів, спрямованих на полегшення страждань цивільного населення України, яке потерпає внаслідок цієї кризи, незалежно від місця їхнього проживання в міжнародно визнаних кордонах України, і ще раз закликаю повністю дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права", - зазначила Лубрані.

Вона уточнила, що в результаті війни на Донбасі загинули більше 3 тисяч мирних жителів, ще понад 9 тисяч громадян постраждали.

"У мене викликає занепокоєння, що фінансування гуманітарного реагування забезпечено менш, ніж на третину від необхідної суми", - додала Лубрані.

"Я закликаю держави-члени продемонструвати свою солідарність з людьми в Україні та підтримати наші невтомні зусилля", - підкреслила вона.

Оснат Лубрані un.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН зробили різку заяву щодо подій в Іловайську в 2014 році. Зокрема, в Організації заявили, що під час трагічних подій всі сторони серйозно порушували права людини.