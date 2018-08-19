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Тисячі загиблих: ООН виступила з невідкладним закликом щодо Донбасу

10.8тЧитати новину російською

Організація Об'єднаних Націй в неділю, 19 серпня, закликала негайно вжити заходів для захисту цивільних осіб, які страждають в результаті активних бойових дій на Донбасі.

З такою заявою з нагоди 10-го Всесвітнього дня гуманітарної допомоги виступила координатор системи ООН і координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані, повідомила прес-служба Організації.

"Прошу міжнародне співтовариство збільшити підтримку заради розширення заходів, спрямованих на полегшення страждань цивільного населення України, яке потерпає внаслідок цієї кризи, незалежно від місця їхнього проживання в міжнародно визнаних кордонах України, і ще раз закликаю повністю дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права", - зазначила Лубрані.

Вона уточнила, що в результаті війни на Донбасі загинули більше 3 тисяч мирних жителів, ще понад 9 тисяч громадян постраждали.

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"У мене викликає занепокоєння, що фінансування гуманітарного реагування забезпечено менш, ніж на третину від необхідної суми", - додала Лубрані.

"Я закликаю держави-члени продемонструвати свою солідарність з людьми в Україні та підтримати наші невтомні зусилля", - підкреслила вона.

Оснат Лубрані

un.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН зробили різку заяву щодо подій в Іловайську в 2014 році. Зокрема, в Організації заявили, що під час трагічних подій всі сторони серйозно порушували права людини.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Об'єкт
ООН
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Doc
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Там война не остановится. Мир не нужен луганцам и не нужен русским - эти 2 народа счастье видят в смерти, так как они понимают что в этой жизни им ничего не достичь
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Молодци..Как то параллели приходят на ум ..Ленинградский Кризис..Зима 1941—1942 годов..Хотя может єто фейк бил..Цееру тогда только на ноги вставало..Вот такую гибридную новость и придумали..А на самом деле там в Ленинграде гражданская война била..Немци?Ну так отпускники..И Краснов генерал русский лично пригласил добровольцев сс..
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
А чего она так о гуманитарке беспокоится?? Там же русские чуть ли не каждую неделю гумконвои загоняют....
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