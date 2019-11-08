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8 листопада • оновлено в 17:14
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"Тиск із регіонів": у "Слузі народу" пояснили невдоволення Гончаруком

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Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук визнала, що депутати президентської фракції висловлювали невдоволення діями Кабінету міністрів Олексія Гончарука.

"Конфлікту (між "Слугою народу" та урядом. – Ред.) немає. Я представник Кабміну в парламенті і точно знаю, що конфлікту немає. Але є невдоволення", – розповіла Верещук в ефірі програми "Гостре питання" на ObozTV.

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За її словами, невдоволення нардепів в основному стосувалося розподілу субвенцій соціально-економічного розвитку: спочатку на 2019-й, а потім і на 2020 рік.

"В рамках першого бюджету 2019-го така субвенція була припинена, вона не виділялася вчасно. Тиск із регіонів був сильним. Мери міст приїжджали, прилітали, приходили в Кабмін, зверталися до новообраних депутатів по мажоритарних округах", – пояснила Верещук.

"Звичайно, цей тиск передавався депутатам, а вони його екстраполювали на Кабінет міністрів і на прем'єра Гончарука. Часто не розуміючи, що все-таки це не від самого Гончарука залежало. Це було комплексним рішенням", – уточнила вона.

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Депутат наголосила, що наразі питання вирішене: "проведено аудит, відновлено фінансування".

Таким чином, додала Верещук, невдоволення теж поки знято.

"Але воно буде. Я до цього готова і розумію. І Гончарук готовий, і депутати готові. Ми всі готові до того, що будуть гострі дебати, важливі дискусії. Але в кінцевому результаті: консенсус як правило, і законопроект – як результат", – запевнила політик.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук в Раді

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук в Раді

kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада Кабінет міністрів презентував оновлений проект бюджету на 2020 рік. Під час обговорення проекту в першому читанні у вересні депутати Верховної Ради влаштували скандал через розподіл субвенцій місцевим бюджетам. У підсумку Кабмін все-таки передбачив субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів в розмірі 2 млрд грн.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Держбюджет-2020 Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Ірина Верещук Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України Партія Слуга народу
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