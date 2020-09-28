Тищенко зібрався допомогти Зеленському виконати гучну обіцянку щодо Донбасу. Відео

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко увійшов до парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

Про бажання допомогти президенту України Володимиру Зеленському у встановленні миру Тищенко заявив під час брифінгу в КВЦ "Парковий" у Києві. Він наголосив, що шукатиме нові рішення (щоб подивитися відео, доскольте новину до кінця).

"Коли президент ішов до парламенту, його головною тезою, за яку проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення і я, і справді, є одним із членів цієї групи", – сказав нардеп.

Він також додав, що подробиці про роботу нової групи, завдання якої допомогти президенту у встановленні миру в Україні, будуть незабаром повідомлені суспільству.

"Не все так добре, як хотілося б. Саме тому президент і ми, як його команда, шукаємо нове рішення. Всі ці рішення спрямовані на виконання наших обіцянок як народних депутатів, як громадян цієї країни", – додав Тищенко.

Перед цим у Facebook він повідомив, що вже взяв участь у засіданні парламентської групи.

"Як і прогнозував, тут діють як професіонали, так і відверто слабкі представники, що працюють на роз'єднання українців по обидва боки конфлікту. Але моя позиція незмінна, і вона аналогічна позиції президента. "Немає тієї сторони". Насамперед є українці, яких розділила війна на Донбасі. І наше спільне завдання – об'єднати сім'ї, об'єднати людей, об'єднати Україну. Зробити все можливе, щоб якомога швидше настав мир", – написав Тищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко відповів на запитання журналістки про те, що потрібно робити Україні для повернення окупованого Донбасу.