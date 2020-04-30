Тищенко відхрестився від ресторану "Велюр" і прийшов у Раду з "клоуном"

Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що скандал із рестораном "Велюр" регулюватиметься згідно із законом, однак йому особисто нема за що отримувати покарання.

Про це парламентар сказав у коментарі кореспонденту. Відео з'явилося на особистій сторінці Яна Доброносова у Facebook. Зокрема, Тищенко запевнив, що не має жодного відношення до закладу, який працював під час карантину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Микола Тищенко Facebook Яна Доброносова

"Я із 2018 року вже не маю відношення до власників", – сказав нардеп. Крім того, він позував на камери, тримаючи в руках дивну футболку. На ній був намальований клоун і напис "Все під контролем".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїздять політики та представники олігархів.

Українці бурхливо відреагували на гучну новину в мережі: одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інші запитували – а як тепер влада умовлятиме інших підприємців не працювати і зазнавати збитків.

Тищенко, зі свого боку, спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину.

На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" у продажності.

Пізніше нардеп раптово змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном "Велюр", подякувавши журналістам за розслідування.

Нагадаємо, діапазон цін на певні страви в ресторані Тищенка у 10 разів вищий, ніж у середньому київському кафе.

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