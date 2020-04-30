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30 квітня • оновлено в 15:21
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Тищенко відхрестився від ресторану "Велюр" і прийшов у Раду з "клоуном"

15.1т
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Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що скандал із рестораном "Велюр" регулюватиметься згідно із законом, однак йому особисто нема за що отримувати покарання.

Про це парламентар сказав у коментарі кореспонденту. Відео з'явилося на особистій сторінці Яна Доброносова у Facebook. Зокрема, Тищенко запевнив, що не має жодного відношення до закладу, який працював під час карантину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Микола Тищенко

Микола Тищенко

Facebook Яна Доброносова

"Я із 2018 року вже не маю відношення до власників", – сказав нардеп. Крім того, він позував на камери, тримаючи в руках дивну футболку. На ній був намальований клоун і напис "Все під контролем".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Теги
Ресторан "Велюр" Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
В тексте статьи опечатка: не прИшёл в раду с клоуном, а прОшёл в раду с клоуном. Это случилось в июле 2019г.
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dfhdfh renat
dfhdfh renat
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