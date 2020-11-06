Тищенко, який давав брифінг із коронавірусом, назвав "безмозкими" українців без масок. Відео

Депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що парламентарі з трибуни Ради втомилися просити українців носити захисні маски, тому, якщо в них "мізків немає – нехай платять штраф".

Так він прокоментував ухвалення законопроєкту про введення штрафів за неносіння захисних масок у громадських місцях. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Зокрема, він вважає, що маски в період пандемії коронавірусу не носять люди із поганим вихованням. Нардеп висловив обурення, що в Україні громадян все ще треба змушувати дотримуватися елементарного правила карантину, тоді як у всьому світі це вже загальноприйнята практика.

"Я б одразу штрафував... Ми попереджаємо, просимо, благаємо більше ніж півтора (!) року, а все одно є громадяни, які просто плюють на будь-які правила", – відповів він на запитання, чи треба попереджати людину про відкритий ніс у масці перед виписуванням штрафу.

Тищенко також зазначив, мовляв, кожна нормальна людина повинна розуміти, що носіння маски – це обов'язок в умовах карантину. Крім того, дотримуватися цього правила, підкреслив він, повинні вчити батьки.

Прикметно, але на брифінгу за підсумками місцевих виборів, який відбувся в кінці жовтня, глава київського осередку партії "Слуга народу" Тищенко, котрий на той час ще лікувався від коронавірусу, перебував без маски в оточенні багатьох людей.

Нагадаємо, що в проєкті закону про посилення покарання за неносіння масок зазначено таке: перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надітих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, враховуючи виготовлені самостійно, тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 225 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 251 нардеп, більшість із яких представники "Слуги народу", в першому читанні ухвалив законопроєкт №3890, який зобов'язує підприємства стежити за тим, щоб відвідувачі правильно носили маски: прикриваючи і ніс, і рот.