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26 травня • оновлено в 00:35
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Тищенко відмовився платити за проїзд у маршрутці Києва

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Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко безкоштовно проїхався в київській маршрутці, пославшись на нібито наявність пільг.

Про це розповів водій громадського транспорту в коментарі блогеру Василю Крутчаку, яким він поділився на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коля Тищенко настільки хоче стати мером Києва, що готовий навіть робити вигляд, що користується громадським транспортом, як звичайні люди. А не платить він за проїзд не тому, що він поганий, а тому, що він просто не знає, скільки коштує проїзд у маршрутці", – із сарказмом написав автор ролика.

Микола Тищенко

Микола Тищенко

Скріншот відео

У ньому водій маршрутки розповів, що Тищенко проїхався зі своїм охоронцем усього одну зупинку, після чого вийшов і пересів у власне авто.

"Він проїхав одну зупинку, я його попросив оплатити проїзд, а він каже, що народні депутати мають пільги на проїзд у громадському транспорті. І вийшов. Сів у "Мерседес" позаду, їхав за мною, припаркувався. Він пересів і поїхав, я не став із ним розбиратися", – каже чоловік.

Відзначимо, що насправді нардепи повинні оплачувати проїзд у транспорті. Пізніше держава компенсує їм витрати на це.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Василь Крутчак Микола Тищенко
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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