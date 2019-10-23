Єрмак планує зробити Тищенка смотрящим по Києву?

Помічник президента Андрій Єрмак планує зробити ресторатора і нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка "смотрящим" по Києву.

Про це на своїй сторінці в Facebook стверджує блогер і журналіст Сергій Гришин.

"В кінці літа, з кіно, де Боклан брав інтерв'ю у Зеленського, українці дізналися про існування Андрія Єрмака. Який, не знаю як, потрапив в оточення Зеленського і став помічником президента. Відповідає там за зовнішню політику. Але мова не про міжнародні відносини пана Єрмака, де особливо не "прикурити", крім хіба що потенційної конвертації свого впливу в майбутньому. А "вирішувати питання" треба вже. Так ось, мої обізнані джерела кажуть, що Андрій вирішив щільно зайнятися питанням Києва", – заявив журналіст.

За його словами, Андрій Єрмак займатися столичними питаннями вирішив не особисто, а через свого протеже – нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка.

Андрій Єрмак, Микола Тищенко, Сергій Гришин

"Так, саме цього Миколи Тищенка, київського ресторатора, який порівнює державу з надувною лялькою, а помічниця-модель якого не знає, скільки депутатів у Раді і хто був першим президентом України. Кажуть, Єрмак давно веде Тищенко і максимально його підтримував як кандидата від слуги народу на київському окрузі. і став Микола депутатом, і не просто депутатом, а заступником голови комітету з питань інфраструктури", – повідомляє Гришин.

Він також зазначив, що Тищенко вже проводить ділові зустрічі, на яких представляється "смотрящим" по столиці від президента.

"Кажуть, отримавши відповідні інструкції, пан Микола розгорнув бурхливу діяльність. Проводить зустрічі з різними людьми, на яких почав представлятися "смотрящим" по Києву від Зеленського. Стверджуючи, що всі серйозні питання можна вирішать тільки через нього. А Київ, це вже великі фінансові теми – від контролю діяльності Київміськбуду, і всі супутні теми – недобудови, ошукані вкладники, афери з житлом – до будівництва доріг, мостів і метро на Троєщину. І так, це все про людину, ресторатора, який потрапив в Раду волею долі, випадково", – вважає блогер.

Він також підкреслив, що Єрмак призначає "смотрящим" по Києву людину, яка на питання про формулу Штайнмайера розповідає, що треба взяти інструкцію від надувної ляльки.

"Уявляю, як на нього реагують серйозні дядьки, коли він їм заряджає, що він дивиться і питання треба вирішувати через нього. Думаю, ще кілька таких" призначень "від представників команди Зеленського, які вирішують свої питання від його імені, то про нинішній позахмарному рейтингу можна буде дуже скоро забути ", – підсумував Сергій Гришин.

Як писав OBOZREVATEL, "Слуга народу" Тищенко зганьбився на "корупційну ремонті" школи в Києві: він звинуватив управління освіти в Святошинському районі в розкраданні коштів на ремонт харчоблоку школи, але там заявили, що нардеп показав не весь ремонт і надали фото.

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