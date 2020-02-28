Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко зізналася, що припустилася помилки, коли була прем'єр-міністеркою, сподіваючись, що світова фінансова криза не вплине на Україну.

Спогадами вона поділилася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 28 лютого, розмірковуючи, яких заходів необхідно вжити через спалах коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Щодо фінансово-економічної кризи. Я свого часу допустила помилку, коли була прем'єркою. Коли почалася світова фінансово-економічна криза, я пропустила деякий час на початку, тому що так само думала, що амортизаційні системи нашої економіки дозволять нам цьому протистояти", – висловилася вона.

Тимошенко зізналася в помилці за її прем'єрства Скріншот із відео

"Зараз я можу стверджувати, що коли починається криза світових ринків, ми від цього страждаємо в 100% випадків. Потрібно створювати фінансово-економічний штаб", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Тимошенко просила у Офісу президента Володимира Зеленського призначити її людей на керівні посади.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся