Головна Новини
19 січня • оновлено в 10:50
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Тимошенко заявила про початок "ліквідації" України

7.8т
Читати матеріал російською

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про початок процесу "ліквідації" України. Своє твердження політик пообіцяла проілюструвати "конкретними фактами".

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю телеканалу ZIK.

Тимошенко переконана, що Україна після здобуття незалежності відразу потрапила під вплив і стала "об'єктом, який всі використовують, як хочуть".

"Зараз моя робота і завдання - на конкретних фактах, цифрах пояснити, що почався процес ліквідації", - заявила політик.

Новини
"Повертайтеся в свої "95-ті квартали!" Тимошенко зажадала відставки влади

Вона переконана, що влада "повинна визнати, що період незалежності України був втрачений, а власний інтелект, наука, розум і національні інтереси замінені порадами ззовні".

Тимошенко також зробила різкі заяви на адресу представників чинної влади. Вона назвала Гончарука, Зеленського і його партію "збродом, які прийшли до влади" . За її словами, оприлюднені в мережі розмови нібито прем'єра Олексія Гончарука та інших чиновників "відкривають очі українському суспільству".

Політик вважає, що президент і прем'єр неодноразово продемонстрували свою некомпетентність і визнали її на скандальних аудіозаписах, де Гончарук нібито називає себе "профаном в економіці".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у відкритий доступ потрапили аудіозаписи, начебто зроблені під час закритих засідань Кабміну під головуванням прем’єр-міністра Олексія Гончарука. На них прем’єр називає себе "профаном у економіці" і говорить про катастрофічну економічну ситуацію в Україні, констатуючи, що чинна влада не знає, як виправити ситуацію. Оприлюднення записів розмов викликало чималий резонанс. Так, Юлія Тимошенко закликала владу піти у відставку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі ""Плівки" Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
скандали
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
15
26
Смішно
17
Цікаво
31
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Так ты же сама и привела этот сброд к власти, проголосовав со своим электоратом за них во втором туре, а теперь сопли жуёшь...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Тетя Ю кажысь забыла о том ,что и сама была властью..Будучи Премьером,она тогда в разы имела больше полномочий ,чем Президент..И,что?Что она сделала хорошего тогда для страны?Заключила кабальный газовый контракт с Россией..Закупила по завышеной цене около 100 тыс.авто скорой помощи..В 2008 г.на предупреждение экономистов ,что движется мировой кризис, Ю ответила,что кризис "обойдет стороной" Украину..Как ,видим не обошел..Все ,эти "песни ,о старом,"уже достали..Единственное,с чем можна согласится с Ю,так ,это то ,что сейчас у власти находится самый обыкновенный сброд..Это,точно!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
россия москва
россия москва
да такой страны и не было, колония запада это да.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
россия москва, молчал бы уже))) колония Ичкерии)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги