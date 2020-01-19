Тимошенко заявила про початок "ліквідації" України

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про початок процесу "ліквідації" України. Своє твердження політик пообіцяла проілюструвати "конкретними фактами".

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю телеканалу ZIK.

Тимошенко переконана, що Україна після здобуття незалежності відразу потрапила під вплив і стала "об'єктом, який всі використовують, як хочуть".

"Зараз моя робота і завдання - на конкретних фактах, цифрах пояснити, що почався процес ліквідації", - заявила політик.

Вона переконана, що влада "повинна визнати, що період незалежності України був втрачений, а власний інтелект, наука, розум і національні інтереси замінені порадами ззовні".

Тимошенко також зробила різкі заяви на адресу представників чинної влади. Вона назвала Гончарука, Зеленського і його партію "збродом, які прийшли до влади" . За її словами, оприлюднені в мережі розмови нібито прем'єра Олексія Гончарука та інших чиновників "відкривають очі українському суспільству".

Політик вважає, що президент і прем'єр неодноразово продемонстрували свою некомпетентність і визнали її на скандальних аудіозаписах, де Гончарук нібито називає себе "профаном в економіці".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у відкритий доступ потрапили аудіозаписи, начебто зроблені під час закритих засідань Кабміну під головуванням прем’єр-міністра Олексія Гончарука. На них прем’єр називає себе "профаном у економіці" і говорить про катастрофічну економічну ситуацію в Україні, констатуючи, що чинна влада не знає, як виправити ситуацію. Оприлюднення записів розмов викликало чималий резонанс. Так, Юлія Тимошенко закликала владу піти у відставку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся