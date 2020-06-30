Тимошенко закликала якнайшвидше виділити кошти постраждалим від повені на Прикарпатті.

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала парламент внести зміни до бюджету та спрямувати необхідні кошти для допомоги людям та відновлення постраждалих від повені західних регіонів.

Про це вона заявила на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій та комітетів 30 червня. Тимошенко нагадала, що під час повені у 2008 році невідкладно була скликана Верховна Рада, і мільярд доларів було виділено для того, щоб відновити всю інфраструктуру, допомогти людям (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Зараз це не просто повінь – це національне лихо. Зруйновано і пошкоджено 700 кілометрів доріг, близько 365 мостів, зруйновано дамби, підтоплено 14500 будинків. Десятки тисяч людей зараз не можуть нормально жити у своїх оселях. Зруйнований бізнес, пошкоджено посіви. Але в парламенті ми не побачили нічого для вирішення цих проблем, таке враження, що в країні нічого не відбулося, і люди до цієї хвилини нічого не отримали. Що собі думає уряд?" – обурилася лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що команда "Батьківщини" розробила проєкт закону про зміни до бюджету і внесла його до Верховної Ради. Документ дозволить якнайшвидше спрямувати кошти для допомоги постраждалим від повені людям та кошти, необхідні для відновлення регіону.

"Нам треба негайно робити перерву, викликати уряд, негайно вимагати від них внесення до порядку денного змін до бюджету. Ми готові покласти на стіл зареєстрований законопроєкт. Ми беремо з НАК "Нафтогаз" неперераховані гроші. Припиніть цю "годівницю" захищати й дайте людям можливість витратити ці гроші на відбудову своїх господарств", – закликала Тимошенко.