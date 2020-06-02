Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала владу розпочати переговори для створення єдиної антикризової команди.

Як вона заявила на брифінгу за результатами наради лідерів фракцій та керівництва парламенту, соціально-економічна криза в країні поглиблюється і вже сягнула тієї межі, за якою руйнівні наслідки для країни стають невідворотними. За її словами, покласти край безладу і безпорадності треба негайно.

"Наша команда провела фаховий аналіз стану державних фінансів. В економіці держави запущені руйнівні процеси. Виконання бюджету провалене. Подає валовий внутрішній продукт. Не кредитується економіка. Це наслідок того, що Національний банк і уряд не координують свою політику. Стратегія Національного банку свідомо і тотально руйнує економіку України", – зазначила лідерка партії.

Юлія Тимошенко

Тимошенко переконана – зараз потрібен діалог президента з відповідальними політичними силами та створення потужної рятувальної команди в Україні, яка негайно займеться відродженням усіх систем життєдіяльності країни.

"Тому на нараді ми внесли пропозицію щодо негайної зустрічі президента України з лідерами фракцій, щоб в Україні розпочався діалог, і ми могли ввести надзвичайний економічний стан. Щоб була створена справжня антикризова команда в Україні. Щоб уряд не закидав до парламенту порожні папірці, і щоб не приймалися лобістські закони. Потрібно, щоб негайно всі гілки влади – парламент, президент, уряд почали працювати в єдиній системі антикризової програми", – запевнила Юлія Тимошенко.

Голова "Батьківщини" зауважила, що потрібно невідкладно діяти, аби врятувати економіку та країну.

"Зараз Україна опинилася перед загрозою втрати економіки, повної руйнації фінансової системи й масового виїзду людей за межі держави. Наша команда готова брати участь у роботі. Ми готові дати всі розумні, ефективні пропозиції для швидкого результату. Єдине, чого сьогодні не можна робити, – вдавати, що нічого не відбувається, і країна живе нормальним, звичайним життям. Зволікання і самозакопування може дорого обійтися державі. Треба діяти, й діяти негайно!" – наголосила Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "банківський" закон, який 13 травня ухвалила Верховна Рада, – це профанація і злочин проти суверенітету України

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