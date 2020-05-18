Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала уряд відновити роботу транспорту в Україні та припинити подвійні стандарти влади.

На цьому вона наголосила під час брифінгу в парламенті. За словами Тимошенко, Верховна Рада відсьогодні фактично виходить з карантину, у той час, як українці не можуть дістатися до роботи громадським транспортом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Верховна Рада відсьогодні по суті виходить з карантинного режиму. Знімаються всі обмеження на проведення засідань. Але чому для Верховної Ради, яка щоразу приймає лобістські закони, майже зняли карантин, а для країни він продовжується? Люди не можуть громадським транспортом дістатися до роботи, вони не можуть нормально жити, працювати, заробляти для своїх родин гроші", – обурилася Тимошенко.

Юлія Тимошенко

Лідерка партії зазначила, що команда "Батьківщини" звернулася до влади з вимогою зробити все можливе, аби люди мали змогу повернутися до роботи у звичайному режимі.

"Якщо вже Верховна Рада вийшла з карантину і працює у звичайному режимі, всупереч постанові уряду, то безумовно треба також достатньо пришвидшено дати можливість людям нормально працювати і пересуватися. Ми будемо наполягати на цьому, бо далі це вже перетворюється на абсурд. Коли ресторани депутатів працюють, а будь-які заклади, які належать малим підприємцям, – ні. Коли Верховна Рада працює на повну потужність, а всім іншим це заборонено робити. Подвійні стандарти потрібно припиняти!" – наголосила Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що "банківський" закон, який 13 травня ухвалила Верховна Рада, – це профанація і злочин проти суверенітету України.

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