Тимошенко відреагував на чутки про звільнення з ОП

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко прокоментував чутки про своє звільнення і зазначив, що говорити про такі кроки можна буде лише після відповідного указу глави держави.
Також в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL він повідомив, що йому вже набридло регулярно відповідати на питання щодо ймовірної відставки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Якщо президент вирішить, що мене треба звільняти, він видасть указ і звільнить мене. Коментувати чутки, які виходять раз на тиждень або раз на два тижні, мені здається, вже досить", – зазначив Тимошенко.
Кирило Тимошенко
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що одіозному заступнику голови Офісу президента Тимошенку після скандалу з перевезеннями медичних товарів, імовірно, знайшли заміну.
Нібито його місце мав зайняти Маркіян Лубківський, який з грудня 2005-го до грудня 2006 року був радником третього президента України Віктора Ющенка, а також обіймав посаду радника голови СБУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.
Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, яка бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.
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