Тимошенко відреагувала на заяву Богдана про "своїх людей" у Зеленського

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції.

Так вона прокоментувала висловлювання керівника Офісу президента Андрія Богдана на закритій зустрічі з журналістами. Зокрема, Богдан стверджував, що Тимошенко просила призначити її людей на деякі посади, повідомляє "theБабель".

Зі свого боку Тимошенко зазначила, что пропозиції президентові звучали лише у рамках реалізації її програми "Нового курсу".

Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський

"З першого дня президентства Володимира Зеленського ми запропонували допомогу. Пропонували йому проєкти указів, проєкти постанов і програму "Новий курс". Разом із пропозицією "Нового курсу" ми також пропонували деяких фахівців, які можуть втілювати його в життя та забезпечити приведення у країну інвестицій. Але на сьогодні про це не йдеться", – сказала Тимошенко, уточнивши, що посадові питання не стоять на порядку денному.

На уточнювальне запитання, кого і куди вона пропонувала, Тимошенко відповіла: "Це були різні пропозиції, і, я думаю, на сьогодні вони вже неактуальні".

Політикиня додала, що ніколи не розмовляла з Богданом про кадрові призначення.

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Тимошенко обговорювала з представниками президента Зеленського можливість призначити свого ставленика у Державну продовольчо-зернову компанію України. Натомість пропонувала підтримку ініціатив Зеленського в Раді. За її словами, це було потрібно для того "щоб винути підприємство із корупційної схеми".

Після відмови Тимошенко скористалася законом про землю та перейшла в опозицію.

Як писав OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан 15 листопада провів зі своїми заступниками Кирилом Тимошенком і Юрієм Костком закриту зустріч, участь у якій взяли 20 іноземних та українських журналістів.

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