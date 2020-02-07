"Вам усе життя боляче!" Прихильник ринку землі зчепився у Шустера з Тимошенко

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко посперечалася в прямому ефірі з засновником аналітичного центру EasyBusiness Данилом Паськом, який бореться з мораторієм на ринок землі в Україні.

Дискусія розгорілась в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 7 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Пасько розповів, як давно його сім'ю розкуркулили і відправили в Сибір. Саме це спонукало чоловіка подати разом зі своєю командою позови до Європейського суду з прав людини. Пасько з колегами домоглися визнання мораторію на продаж землі незаконним.

Прихильник ринку землі зчепився у Шустера з Тимошенко

"Хто зараз чинить опір ринку? Не Юлія Володимирівна, не гості студії. А ті чиновники, які заробляють 25 мільярдів гривень, а до бюджету відправляють малу частину. Вони отримують хабарі. Саме вони чинять опір ринку землі. Вони залишаться без свого доходу, корупційного ринку. Вони купують політиків, які приходять сюди", – висловився Пасько.

Тимошенко, яка кілька разів перебивала спікера, голосно обурилася. "Ви зараз нас усіх ображаєте! Яка неправда! Фермери непроплачені на мітинг приходили! Ви ображаєте наших аграріїв, тисячі! Вони виступили консолідовано на площі біля Верховної Ради", – зазначила вона.

"Так я про фермерів і слова не сказав. Знову якась маніпуляція!" – відповів Пасько.

"Мені боляче за тих людей, які приїхали і виступили проти..." – продовжила Тимошенко.

"Я скільки пам'ятаю, вам боляче. І коли прем'єркою були, боляче було, і коли з Лазаренком працювали. Вам завжди боляче. Все життя. Вибачте, але не від вас, Юліє Володимирівно, я буду це чути", – потролив політикиню Пасько.

"Я з Лазаренком не працювала. Його Кучма призначав", – виправдалася Тимошенко, закінчивши на цьому дискусію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді влаштували сутички через ринок землі. Тимошенко заблокувала трибуну спікера Дмитра Разумкова.

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