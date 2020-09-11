Тимошенко поборола коронавірус

Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко поборола коронавірусну хворобу.

Нині стан політикині задовільний. Про це у Facebook повідомила її прессекретарка Марина Сорока.

"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано", – написала вона.

За її словами, нині в Тимошенко все ще залишається запалення легень, однак лікування проходить успішно.

"Незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", – запевнила Сорока.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус разом із іншими членами своєї сім'ї.

У Тимошенко офіційно підтвердили її зараження коронавірусом. Політикиня перебувала у важкому стані.

Згодом стан Юлії Тимошенко, яка захворіла на COVID-19, погіршився – її під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся