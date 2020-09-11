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Тимошенко поборола коронавірус

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
4,1 т.

  • Нині політикиня продовжує лікування в медустанові

  • Вона отримала негативний тест на COVID-19

  • Однак у неї все ще залишається запалення легень

Тимошенко отримала негативний тест на COVID-19

Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко поборола коронавірусну хворобу.

Нині стан політикині задовільний. Про це у Facebook повідомила її прессекретарка Марина Сорока.

"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано", – написала вона.

За її словами, нині в Тимошенко все ще залишається запалення легень, однак лікування проходить успішно.

"Незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", – запевнила Сорока.

Скриншот повідомлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаКоронавірусВО БатьківщинаЮлія Тимошенко
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