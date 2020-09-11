Тимошенко поборола коронавірус

Нині політикиня продовжує лікування в медустанові
Вона отримала негативний тест на COVID-19
Однак у неї все ще залишається запалення легень
Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко поборола коронавірусну хворобу.
Нині стан політикині задовільний. Про це у Facebook повідомила її прессекретарка Марина Сорока.
"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано", – написала вона.
За її словами, нині в Тимошенко все ще залишається запалення легень, однак лікування проходить успішно.
"Незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", – запевнила Сорока.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус разом із іншими членами своєї сім'ї.
У Тимошенко офіційно підтвердили її зараження коронавірусом. Політикиня перебувала у важкому стані.
Згодом стан Юлії Тимошенко, яка захворіла на COVID-19, погіршився – її під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.
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