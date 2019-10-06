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6 жовтня • оновлено в 17:51
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Тимошенко: Ми зробимо вчительську професію в Україні гідною

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Допоки вчитель не матиме гідних умов життя, суспільство не матиме жодних шансів на прорив.

Про це лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook, вітаючи всіх вчителів з професійним святом, передає сайт політсили. За словами політика, не може бути багатої й заможної країни, в якій вчитель бідує.

"В сучасному світі, де знання та інформація стали основним ресурсом, головним багатством націй і народів, саме професія вчителя стає головною і визначальною. На моє переконання, вчитель повинен стати професією номер один. Ті країни, які першими це зрозуміють, – першими й будуть!", – наголосила вона.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

ВО "Батьківщина"

За словами Юлії Тимошенко, немає, мабуть, іншої професії, яка настільки була б необхідна для людини.

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"Людина може стати ким завгодно – політиком, міністром, актором, бізнесменом. Але, передусім, вона має стати порядною. Цьому не вчать за партою, за підручниками, але саме в школі формується цей "статус". Ми про це часто і несправедливо забуваємо, і пам’ятаємо лише "про оцінки та уроки", – сказала голова партії і пообіцяла, що не забуватиме про вчителів, їхні потреби, жалі і вимоги жодного дня!

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Юлії Тимошенко, українці мають об’єднатися, щоб повернути мир на Донбас і не дати забути про Крим. Інакше Росія захопить українську владу.

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Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
ВО Батьківщина освіта

Блоги / думки

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