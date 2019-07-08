Тимошенко: бюджетний процес зірвано, треба діяти негайно!

Потрібно негайно виводити бюджетний процес України з колапсу, який утворився.

На цьому наголосила очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і груп, повідомляє пресслужба політичної сили.

"Внаслідок бездарного управління країною та хаосу ми маємо 7 млрд грн дефіциту державного бюджету. Це означає, що втрачена керованість бюджетними процесами, у нас продовжують накопичуватися внутрішні короткострокові запозичення, як сніжна куля, зокрема і в НБУ", – зазначила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко Facebook Юлії Тимошенко

Політик звернула увагу на те, що Україна "вперше досягла критичної цифри у забезпеченні економіки кредитами". Адже, за її словами, для нормальної країни кредитами може бути видано не менше 80% ВВП. Зараз Україну довели до того, що на кредити йде лише 24% ВВП, обурилася Тимошенко.

Окрім того, як звернула увагу очільниця партії, зростає заборгованість шахтарям, у державі відсутня будь-яка політика щодо тарифів. За її словами, економіку знищують щоденно, тому потрібно діяти негайно.

Тимошенко наголосила, що треба дати можливість президенту призначати відповідальних людей на відповідні посади та, нарешті, взяти ситуацію під контроль.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!