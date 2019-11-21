"Тільки раз!" "Слуга народу" зізнався, що отримував зарплату в конверті

Народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Віталій Безгін стверджує, що "слугам народу" за роботу в Раді не платять від 5 до 15 тисяч доларів щомісяця.

Однак зізнався, що справді отримував депутатську зарплату в конверті. Про це він розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Чув про це тільки від Анни Скороход та Антона Полякова... Я ж не можу відповідати за те, що вони там говорять. Вважаю, що все це брехня. Можливо, є якісь колеги, у нас же велика фракція, тому хтось із них десь щось, але у мене такої інформації немає", – сказав він.

Віталій Безгін

За його словами, такі заяви колег-нардепів мають стати підставою звернутися до правоохоронних органів, надавши факти.

"Розповісти не в тому форматі, що хтось комусь дає, а назвати імена й вирішити питання", – додав "слуга народу".

Водночас Безгін зазначив: єдине, що особисто він отримав у конверті – це гроші в касі Верховної Ради.

"Якщо ти картку не оформив, то тобі дають зарплату готівкою під підпис просто в касі", – зізнався він.

Як писав OBOZREVATEL, Анна Скороход, яку на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з лав партії, підтвердила отримання нардепами політсили грошей у конвертах за голосування. Таку заяву вона зробила в п'ятницю, 15 листопада.

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