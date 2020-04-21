Тільки одне досягнення: іспанське ЗМІ розкритикувало рік президентства Зеленського

Рік президентства Володимира Зеленського запам'ятався лише одним досягненням – звільненням українських військовополонених. На противагу їм виступає безліч спірних рішень і законів.

Про це пише іспанське видання El País. За їхніми словами, за рік президентства Зеленського досі актуальне питання: "Чи достатньо добрих намірів і малого досвіду, щоб виправити ситуацію в Україні?".

У виданні зазначають. що Зеленський намагається просувати риторику миру, а також налагодив контакт із Володимиром Путіним. У результаті цього вдалося провести три обміни полоненими з "Л/ДНР". Однак досі немає сценарію закінчення війни на Донбасі, рівно як і можливостей для повернення Криму.

"Більше того, з 2018 року Крим пов'язаний мостом із російською територією, а контроль Москви над Керченською протокою душить торгівлю в українських портах Азовського моря", – відзначають в El País.

Крім того, рейтинг Зеленського поступово падає, що, за словами видання, говорить про втому українського народу. А на тлі бурхливої пандемії коронавірусу у його команди немає часу на навчання – люди чекають дій.

Обмін військовополоненими з "Л/ДНР" Пресслужба ОПУ

Зміна Кабміну в Україні РБК-Україна

Проте, в березні в Україні відбулася заміна Кабміну – прем'єр-міністра Олексія Гончарука змінив Денис Шмигаль, також на посади прийшли нові міністри. Вони приєдналися до боротьби з коронавірусом, через який довелося перерозподілити бюджет, урізавши виплати на науку, освіту та інфраструктуру на користь системи охорони здоров'я і виплат пенсій та допомог із безробіття. Кризовий бюджет передбачає дефіцит 7% ВВП і включає в себе обіцяний МВФ кредит.

За словами видання, це теж призвело до певних проблем. Так, для кредиту необхідно було ухвалити закон про ринок землі, який викликав широкий суспільний резонанс, і закон про банки, що виключає повернення ПриватБанку колишнім власникам.

"Справжня мета – не дати олігарху Ігорю Коломойському повернути ПриватБанк, націоналізований Порошенком через його порушення. Для Зеленського, який співпрацював із Коломойським у минулому, цей закон є лакмусовим папірцем", – пишуть в El País.

Голосування закону про банки

Видання зазначає, що Коломойський має великий вплив у Верховній Раді і для того, щоб закон не ухвалили, деякі депутати ініціювали розгляд близько 16 тисяч правок для нього.

Також в El País згадали про забруднення повітря в Україні через пожежі в лісах Чорнобиля і Житомирській області.

Все це, підсумовують у ЗМІ, призвело до падіння рівня надії і зростання рівня страху у населення. Ці дані вони побачили на шоу "Свобода слова" з Савіком Шустером. Починаючи з січня, надія впала з 71% до 49%, а страх і приниження збільшилися з 15% і 17% до 29% і 22% відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко з сарказмом відреагував на першу річницю перемоги Володимира Зеленського в другому турі президентських виборів.

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