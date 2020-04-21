Головна Новини
21 квітня • оновлено в 21:51
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Тільки одне досягнення: іспанське ЗМІ розкритикувало рік президентства Зеленського

6.1т
Читати матеріал російською

Рік президентства Володимира Зеленського запам'ятався лише одним досягненням – звільненням українських військовополонених. На противагу їм виступає безліч спірних рішень і законів.

Про це пише іспанське видання El País. За їхніми словами, за рік президентства Зеленського досі актуальне питання: "Чи достатньо добрих намірів і малого досвіду, щоб виправити ситуацію в Україні?".

У виданні зазначають. що Зеленський намагається просувати риторику миру, а також налагодив контакт із Володимиром Путіним. У результаті цього вдалося провести три обміни полоненими з "Л/ДНР". Однак досі немає сценарію закінчення війни на Донбасі, рівно як і можливостей для повернення Криму.

"Більше того, з 2018 року Крим пов'язаний мостом із російською територією, а контроль Москви над Керченською протокою душить торгівлю в українських портах Азовського моря", – відзначають в El País.

Крім того, рейтинг Зеленського поступово падає, що, за словами видання, говорить про втому українського народу. А на тлі бурхливої пандемії коронавірусу у його команди немає часу на навчання – люди чекають дій.

Обмін військовополоненими з "Л/ДНР"

Обмін військовополоненими з "Л/ДНР"

Пресслужба ОПУ

Зміна Кабміну в Україні

Зміна Кабміну в Україні

РБК-Україна

Проте, в березні в Україні відбулася заміна Кабміну – прем'єр-міністра Олексія Гончарука змінив Денис Шмигаль, також на посади прийшли нові міністри. Вони приєдналися до боротьби з коронавірусом, через який довелося перерозподілити бюджет, урізавши виплати на науку, освіту та інфраструктуру на користь системи охорони здоров'я і виплат пенсій та допомог із безробіття. Кризовий бюджет передбачає дефіцит 7% ВВП і включає в себе обіцяний МВФ кредит.

За словами видання, це теж призвело до певних проблем. Так, для кредиту необхідно було ухвалити закон про ринок землі, який викликав широкий суспільний резонанс, і закон про банки, що виключає повернення ПриватБанку колишнім власникам.

"Справжня мета – не дати олігарху Ігорю Коломойському повернути ПриватБанк, націоналізований Порошенком через його порушення. Для Зеленського, який співпрацював із Коломойським у минулому, цей закон є лакмусовим папірцем", – пишуть в El País.

Голосування закону про банки

Голосування закону про банки

Видання зазначає, що Коломойський має великий вплив у Верховній Раді і для того, щоб закон не ухвалили, деякі депутати ініціювали розгляд близько 16 тисяч правок для нього.

Також в El País згадали про забруднення повітря в Україні через пожежі в лісах Чорнобиля і Житомирській області.

Все це, підсумовують у ЗМІ, призвело до падіння рівня надії і зростання рівня страху у населення. Ці дані вони побачили на шоу "Свобода слова" з Савіком Шустером. Починаючи з січня, надія впала з 71% до 49%, а страх і приниження збільшилися з 15% і 17% до 29% і 22% відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко з сарказмом відреагував на першу річницю перемоги Володимира Зеленського в другому турі президентських виборів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Реформи Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Реформи Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
2
Смішно
10
Цікаво
25
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Орлова Наталья
Орлова Наталья
Какие ????какие могли быть достижения у лубочного персонажа...НИКАКИХ... Тряпичная кукла с паралоновыми мозгами стала повелителем безмозглого электората...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не в теме реалий жизни в Европе испанец, дальше европейского полуострова мозгов понять нету...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
По отзывам моих украинских друзей, Зеленский - худший президент Украины за все время их независимости.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Маринов Михаил, а Крым стал на автономным, а истинно русськой губернией с колючей проволкой. С правильными людьми общаетесь товарищь)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Маринов Михаил, твои друзья нацисты?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги