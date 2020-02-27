Тігіпко за добу став найпопулярнішим політиком в Україні

За минулу добу, 26 лютого, українці найбільше шукали в Google інформацію про бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка.

Про це в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"За даними Google Trends Тігіпко вчора став у людей популярним політиком на всій території України, крім Севастополя. Його популярність вчора в рази перевищила популярність найрейтинговіших політиків України", – зазначив він.

Сергій Тігіпко

Згідно з даними Google, дані про Тігіпка найбільше шукали в Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Волинській областях та Києві.

Дані по областях Скріншот

Запит з пошуку "Тігіпко" обійшов таких політиків, як голова держави Володимир Зеленський, п'ятий президент Петро Порошенко і нардеп Юлія Тимошенко.

Дані по політикам Скріншот

Раніше джерела OBOZREVATEL, повідомили, що найближчим часом колишній політик Сергій Тігіпко займе місце Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України.

Чи стане Сергій Тігіпко новим главою Кабінету міністрів – читайте в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.

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