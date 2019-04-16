"Ти мерзота! Козляра!" Гончаренко і Червоненко зчепилися в прямому ефірі: відео

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко і колишній міністр транспорту і зв'язку України Євген Червоненко влаштували жорсткий конфлікт в прямому ефірі.

Інцидент стався в студії телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня. Темою перепалки стало політичне минуле, з такими претензіями на 59-річного Червоненко накинувся 38-річний Гончаренко.

У свою чергу екс-міністр підвівся з крісла і пішов в сторону нардепа. Ведучі зуміли запобігти бійці, однак обидва встигли обмінятися образами.

"Закрий рот, перебіжчик! Зрадник. Ти просто мерзота. Гнида рідкісна! Сидить і ще й рот відкриває!" - кричав Гончаренко.

"Козляра. Іуда! Ти зараз отримаєш!" - відповідав йому Червоненко.

При цьому останній досить швидко заспокоївся і повернувся на своє місце, тоді як Гончаренко продовжив агресивну риторику.

Жесть на сто дванадцятому !!! Червоненко vs Гончаренко 🥊 pic.twitter.com/Symn7AXtn6 - Наш Харків🇺🇦 (@MaidanKharkiv) 16 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Гончаренко і Червоненко в прямому ефірі влаштували перепалку через чинного президента Петра Порошенка і дебати, в яких він повинен брати участь.

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