|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Ти мерзота! Козляра!" Гончаренко і Червоненко зчепилися в прямому ефірі: відео

2.5тЧитати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко і колишній міністр транспорту і зв'язку України Євген Червоненко влаштували жорсткий конфлікт в прямому ефірі.

Інцидент стався в студії телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня. Темою перепалки стало політичне минуле, з такими претензіями на 59-річного Червоненко накинувся 38-річний Гончаренко.

У свою чергу екс-міністр підвівся з крісла і пішов в сторону нардепа. Ведучі зуміли запобігти бійці, однак обидва встигли обмінятися образами.

Новини
Екс-кандидат у президенти влаштував бійку в студії відомого каналу

"Закрий рот, перебіжчик! Зрадник. Ти просто мерзота. Гнида рідкісна! Сидить і ще й рот відкриває!" - кричав Гончаренко.

"Козляра. Іуда! Ти зараз отримаєш!" - відповідав йому Червоненко.

При цьому останній досить швидко заспокоївся і повернувся на своє місце, тоді як Гончаренко продовжив агресивну риторику.

"Ти мерзота! Козляра!" Гончаренко і Червоненко зчепилися в прямому ефірі: відео
"Ти мерзота! Козляра!" Гончаренко і Червоненко зчепилися в прямому ефірі: відео
"Ти мерзота! Козляра!" Гончаренко і Червоненко зчепилися в прямому ефірі: відео
"Ти мерзота! Козляра!" Гончаренко і Червоненко зчепилися в прямому ефірі: відео
"Ти мерзота! Козляра!" Гончаренко і Червоненко зчепилися в прямому ефірі: відео
"Ти мерзота! Козляра!" Гончаренко і Червоненко зчепилися в прямому ефірі: відео
"Ти мерзота! Козляра!" Гончаренко і Червоненко зчепилися в прямому ефірі: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Гончаренко і Червоненко в прямому ефірі влаштували перепалку через чинного президента Петра Порошенка і дебати, в яких він повинен брати участь.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Євген ЧервоненкоОлексій Гончаренко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Попова Ольга
Попова Ольга
ЧЕРВОНЕЦ ОПРОКИНУТ ОТ КОРЫТА ВОТ И ХАЕТ ВСЕХ И ВСЯ , И НЕНАВИДИТ УКРАИНУ ---ПУСТЬ ПИЗДУЕТ С УКРАИНЫ ШАКАЛ ГНОЙНЫЙ
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Pooh Vini
Pooh Vini
Аа́.козляра..,не,на а что. Червоненко он ведь проебал не наши,чужие деньги.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки