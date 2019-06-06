"Тхне злочинною змовою": Кучму звинуватили у здачі національних інтересів України

Пропозиція другого президента України Леоніда Кучми запровадити на Донбасі режим тиші з нормою "не стріляти у відповідь" – це здача національних інтересів.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай у відповідь на заяви Кучми за підсумками переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Гай нагадав, що українські бійці ніколи не стріляють першими і відкривають вогонь лише в тому випадку, якщо виникає загроза їхньому життю.

"Ми вже багато разів намагалися домовитися з російською стороною про припинення вогню. Зазвичай перемир'я тривало не більше 12-20 годин. Потім знову починалися провокації та обстріли російськими снарядами", – розповів волонтер.

Він різко засудив пропозиції Кучми зняти економічну блокаду з окупованих територій і запровадити пряму заборону стріляти, навіть в разі загрози українським військовим.

"Це здача національних інтересів. Тут не може бути двох оцінок. Нехай вже юристи кваліфікують, є тут державна зрада, чи ні", – закликав Гай.

Ветеран АТО зауважив, що висунуті Кучмою вимоги навіть фізично неможливо виконати.

"Росія завжди використовує "перемир'я" для поліпшення своїх умов і завдання серйозних ударів по українських військових. Зараз ми побачимо активізацію на лінії фронту диверсійних груп, снайперських груп, – попередив волонтер. – Нагадаю, 3 червня ОБСЄ знову зафіксувало з боку РФ незаконний перетин кордону військовою технікою ".

"Таким чином, Росія продовжує агресивні дії військового характеру. А Україна сама пропонує накласти на себе обмеження? Все це пахне, я б навіть сказав тхне, злочинною змовою", – заявив Гай.

На його думку, президент України Володимир Зеленський в курсі і "дав добро" на озвучені Кучмою умови.

Зеленський повернув Кучму в переговорний процес по Донбасу president.gov.ua

"Ми знаємо, що це обговорено з президентом. Тому що дипломатичні місії такого рівня як Мінськ ніколи не готуються без його відома, там взагалі нічого не відбувається без відома і дозволу президента", – впевнений він.

При цьому Гай підтвердив, що українські бійці на Донбасі цілком можуть розцінити позицію української влади як зраду національних інтересів.

"Коли ви сидите в окопі, чорт знає де, по вас чи по ваших сусідах щоденно прилітає важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями…. Ви бачите постійне пересування воєнної техніки і розумієте, що завтра по вас знову і знову будуть стріляти, а ви при цьому не маєте права відповідати, навіть якщо йде безпосередня загроза вашому життю...", – змалював він ситуацію в зоні проведення ООС.

"Уявіть, що на вулиці на вас напав бандит. Ви, здорова людина, будете захищатися? Ну звичайно. Це нормальний людський інстинкт", – пояснив волонтер.

Бійці на фронті можуть розцінити заяву Кучми як зраду Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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