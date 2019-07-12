"Терміново повернути!" Зеленський ухвалив рішення щодо засудженого в Італії нацгвардійця

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генеральній прокуратурі терміново зайнятися поверненням засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це у п'ятницю, 12 липня, повідомляє прес-служба глави держави.

"Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою і незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До того часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з нашим ветераном", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський Укрінформ

Віталій Марків Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня українського нацгвардійця Віталія Марківа, заарештованого в Італії, засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

У Києві під посольством Італії влаштували акцію протесту з вимогою звільнити Марківа.

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