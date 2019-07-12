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"Терміново повернути!" Зеленський ухвалив рішення щодо засудженого в Італії нацгвардійця

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Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генеральній прокуратурі терміново зайнятися поверненням засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це у п'ятницю, 12 липня, повідомляє прес-служба глави держави.

"Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою і незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До того часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з нашим ветераном", – заявив Зеленський.

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"Завжди захищатиму Україну": нацгвардієць виступив із останнім словом у суді Італії

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Укрінформ

Віталій Марків

Віталій Марків

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня українського нацгвардійця Віталія Марківа, заарештованого в Італії, засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

  • У Києві під посольством Італії влаштували акцію протесту з вимогою звільнити Марківа.

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Тема
Арешт Марківа в Італії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ГПУ Міністерство закордонних справ України
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Да, он сукин сын и убийца! Но это наш сукин сын!"-сказал Зеленский! И тихо добавил: " Страна у нас такая"
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гражданин Италии совершил преступление против другого гражданина Италии, осужден итальянским судом... С какой радости он должен сидеть на Украине?
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Крым Андрей, да какая разница,что он делал на Донбассе?А,так это италийськи найманци там воюют с Донбассом,и не только италийськи.Пошел убивать,повезло тюряга,нет,отдельный деревянный макинтошь,и на два метра.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Макаронники і жабоїди - 'традиційно промосковська шваль Європи'.
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Галич Станіслав, а чож с протянутой рукой к ним стоите в таком случае?
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Сало Уронили
Сало Уронили
Галич Станіслав, а ты их \\\опомой
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