"Термінові справи!" Глава МОЗ зізналася у зв'язках зі скандальним нардепом Радуцьким

Новий міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька визнала, що нардеп від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький запропонував їй свою людину на посаду радника.

Про це глава МОЗ розповіла в інтерв'ю "Стране", повідомляючи про призначення Ольги Голубовської.

"Так. Він, як голова профільного комітету, її теж називав. Всі фахівці, з якими я спілкувалася, називали її професіоналом. У нас є дуже термінові питання щодо епідеміологічної ситуації, і Голубовська на посаді радника, я сподіваюся, добре з ними впорається" , – відповіла вона.

Також міністр підтвердила, що Радуцький запропонував їй Олександра Чумака на посаду її радника.

"Так, він мені пропонував Чумака на посаді заступника міністра. Він взявся підготувати комплексну фармполітіку країни. Тому що зараз у нас є окремі рішення по ціноутворенню, контролю якості та імпортозаміщення. Але немає комплексного державного бачення. Ми зустрілися з Чумаком, і він мені сказав , що готовий все це напрацювати. В охороні здоров'я ми дуже довго гасили пожежі. Потім вирішили – вистачить, взяли кілька точкових кардинальних рішень. Але охорона здоров'я комплексна", – зазначила вона.

При цьому Скалецька підкреслила, що рішення щодо призначень в міністерстві приймає особисто.

"Мої заступники поки працюватимуть за дорученнями, у них не буде повної свободи дій", – додала вона.

Зоряна Скалецька

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Зоряну Скалецького згодом на посаді міністра охорони здоров'я може замінити нардеп Михайло Радуцький.

Раніше новим главою Міністерства охорони здоров'я України стала Зоряна Скалецька – експерт Центру підтримки реформ при Кабміні та кандидатура, яку в листуванні Радуцький назвав "своєю людиною".

Відзначимо, що Михайло Радуцький попався на скандальній листуванні під час засідання Верховної Ради 29 серпня. Пізніше він виправдався за нецензурні висловлювання в листуванні про можливе міністра охорони здоров'я.

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