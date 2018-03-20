УкрEngРус
Регистрация
БлогиСвіт

Теракт у Раді: у Савченко з'явився колоритний захисник

10.8тЧитати новину російською

Провокаційне відео з нардепом Надією Савченко у Верховній Раді має право на існування через відсутність ефективної роботи парламенту.

Про це в ефірі ObozTV заявив глава Соціалістичної партії України Ілля Ківа.

"Взагалі наші депутати рідкуватий народ. Я її не виправдовую і не засуджую. Кожна людина має право на свою позицію. Якщо це кримінальний злочин, то це повинен вирішувати суд. Але ці люди хоча б трошки задумалися, а чи варто далі вести ось таку злочинну діяльність. Хтось повинен замислюватися, що приходячи на роботу може варто почати працювати", - наголосив політик.

Новини
"Шокує все суспільство": в Раді покажуть гучне відео про Савченко

Також, за його словами, в Раді занадто багато контрольованих Росією нардепів, щоб Москва намагалася вчинити теракт у стінах українського парламенту.

"У цьому будинку стільки зрадників, що росіяни не будуть робити теракт щодо фактично наполовину контрольованого органу. Будь-яку фортецю можна взяти. Декількома мобільними групами можна взяти будь-який об'єкт. Питання тут не в безпеці. На сьогоднішній день безпеки достатньо. Не вистачає охайності і порядності в роботі цього органу", - підсумував Ківа.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Савченко прийшла в Верховну Раду зі зброєю.

Читайте всі новини по темі "Обозреватель TV" на сайті "Обозреватель".

Теми
Обозреватель TVЕфіри Oboz TVЕксклюзивПряма трансляція
Особи
Надія СавченкоІлля Ківа
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook

Наші блоги