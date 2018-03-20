Теракт у Раді: у Савченко з'явився колоритний захисник

Провокаційне відео з нардепом Надією Савченко у Верховній Раді має право на існування через відсутність ефективної роботи парламенту.

Про це в ефірі ObozTV заявив глава Соціалістичної партії України Ілля Ківа.

"Взагалі наші депутати рідкуватий народ. Я її не виправдовую і не засуджую. Кожна людина має право на свою позицію. Якщо це кримінальний злочин, то це повинен вирішувати суд. Але ці люди хоча б трошки задумалися, а чи варто далі вести ось таку злочинну діяльність. Хтось повинен замислюватися, що приходячи на роботу може варто почати працювати", - наголосив політик.

Також, за його словами, в Раді занадто багато контрольованих Росією нардепів, щоб Москва намагалася вчинити теракт у стінах українського парламенту.

"У цьому будинку стільки зрадників, що росіяни не будуть робити теракт щодо фактично наполовину контрольованого органу. Будь-яку фортецю можна взяти. Декількома мобільними групами можна взяти будь-який об'єкт. Питання тут не в безпеці. На сьогоднішній день безпеки достатньо. Не вистачає охайності і порядності в роботі цього органу", - підсумував Ківа.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Савченко прийшла в Верховну Раду зі зброєю.