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28 січня • оновлено в 14:06
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Після "прослуховування" Гончарука в Кабміні і ОП посилили безпеку

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У Кабінеті міністрів України та Офісі президента посилюють заходи безпеки після скандалу з "прослуховуванням" прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський. За його словами, раніше до заходів безпеки у високих кабінетах ставилися не так серйозно.

Денис Монастирський

Денис Монастирський

РБК-Україна

"Питання безпеки у високих кабінетах, безумовно, посилилося. Якщо раніше до цього ставилися вільно: мобільний, без мобільного, яка різниця, то зараз ставляться серйозніше. Наскільки це буде довго, подивимося. Зараз у нас відбувається діджиталізація, і я паперових документів практично не тримаю, у мене все у планшеті. Це набагато зручніше, але як бути з безпекою? Ці процеси накладаються один на одного, і поки у мене немає відповіді", – сказав він.

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За словами Монастирського, публікація запису розмови Гончарука та інших членів уряду, а також керівників Нацбанку вдарила по іміджу уряду.

Депутат розповів, що "злиті" в мережу записи дали привід інвесторам сумніватися в тому, що Кабмін реально працює. Тепер їх треба переконувати, що плани керівництва країни можуть втілитися в життя.

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Як повідомляв OBOZREVATRL раніше:

  • 15-16 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" з'явилися аудіозаписи розмов, в яких нібито брав участь Олексій Гончарук. Людина з голосом, схожим на голос прем'єра, зізналася, що вона "абсолютний профан в економіці".

  • Пізніше в Кабміні відхрестилися від записів, назвавши їх фейком.

  • На тлі скандалу Гончарук заявив про свою відставку, але президент України Володимир Зеленський її не прийняв.

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Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Денис Монастирський Олексій Гончарук
Місце
Україна
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