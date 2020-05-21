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21 травня • оновлено в 21:43
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Телеканал Медведчука відзначився на 9 травня: Нацрада взялася за перевірку розпалювання ворожнечі та ненависті

9.3т
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе позапланову перевірку телеканалу NewsOne через можливе порушення законодавства про неприпустимість розпалювання ворожнечі та ненависті.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, який 8-10 травня моніторив ефір телеканалу, де в передачі "Протистояння" поширювалися висловлювання, що мають ознаки порушення законів.

"Гість передачі Андрій Пальчевський зазначив таке: "Я повинен сказати, що в каральних акціях проти братських народів брали участь не тільки українці. Брали участь і росіяни, звичайно, в складі власовської армії та в німецьких частинах... Те ж саме було з представниками інших етносів, національностей, називайте, як хочете. У німецькій армії було 180 тисяч євреїв. Я не обмовився. Ви можете собі уявити. Але єврейський народ якось із цим живе", – йдеться у повідомленні.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Політолог Вадим Карасьов також в ефірі NewsOne повідомив, що "Україна була театром воєнних дій за те, щоб знищити слов'янський етнос як такий".

"Ось євреї, як дивіться. Я можу сказати, так, були єврейські дивізії СС, були євреї. Ну і що скасовує Голокост. Це скасовує те, що німці називали остаточним вирішенням питання, ні. Це не скасовує. Так ось нам теж була уготована ця доля: частина в гетто жити, як євреї жили в польському гетто, у варшавському гетто, частина в концтаборі, частину знищити Голокостом. Розумієте, ось у чому Перемога", – прозвучало в ефірі.

Нацрада зазначає, що озвучені в ефірі NewsOne твердження про службу значної кількості євреїв у військах нацистського Третього Рейху та існування єврейських дивізій СС мають ознаки заперечення і спотворення трагедії Голокосту та розпалювання ворожнечі відносно єврейського народу.

Відзначається, що перевірка NewsOne відбудеться після завершення карантину в Україні.

Нагадаємо, що NewsOne пов'язують із лідером партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України винесла попередження і оштрафував телеканал NewsOne за розпалювання ворожнечі та поширення російської пропаганди.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Голокост
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
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