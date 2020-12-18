Татаров звинуватив Ситника у зведенні рахунків

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров назвав директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника державним злочинцем, який зводить особисті рахунки.

Про спроби директора НАБУ звести з ним особисті рахунки Татаров заявив у своєму Telegram-каналі

Водночас він назвав Ситника функціонером, якого суд визнав винним у корупції. "Це державний злочинець, який зводить особисті рахунки", – написав заступник керівника ОП.

Татаров також назвав брехнею повідомлення про дозвіл на його затримання. "Ніхто таких санкцій нікому не давав", – наголосив він.

Татаров також заявив, що доведе свою невинність і "гідно відповість".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що детективи НАБУ отримали право на затримання Олега Татарова.