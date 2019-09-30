"Танок на кавуновій скоринці!" Портников попередив Зеленського про небезпеку через Трампа

Президенту України Володимиру Зеленському доведеться докласти безпрецедентних зусиль, щоб зберегти підтримку США, Європейського союзу, а також отримати допомогу від МВФ.

Таку думку в блозі для видання "Лівий берег" висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він назвав президента найяскравішим популістом на сході Європи.

"Зеленському доведеться докласти безпрецедентних зусиль для того, щоб зберегти двопартійну підтримку в Конгресі США, не посваритися остаточно з європейцями після своїх відгуків про Ангелу Меркель і Еммануеля Макрона й отримати допомогу від МВФ на фоні демонстрації нарощування олігархічного впливу на владу", – написав Портников.

Віталій Портников і Володимир Зеленський Колаж

За його словами, в російському напрямку адміністрація Зеленського також втягнулася в протистояння конкуруючих угруповань Владислава Суркова і Дмитра Козака – хоча виконання рекомендацій будь-якого з них може привести до загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні.

"Найяскравіший популіст на сході Європи Володимир Зеленський поки здається шанувальникам невразливим. Він впевнено будує вертикаль власної влади, у яку вбудовані вже і парламент, і уряд, і правоохоронні органи. Й користується водночас безпрецедентною підтримкою українських громадян, які звично живуть в очікуванні нездійсненного дива", – зазначив Портников.

Він додав, що Зеленському доводиться виконувати справжнісінький танок на кавуновій скоринці – особливо після того, як він зіткнувся з реаліями великої політики після свого візиту до Нью-Йорка й публікації стенограми розмови з Дональдом Трампом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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