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30 вересня • оновлено в 19:12
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"Танок на кавуновій скоринці!" Портников попередив Зеленського про небезпеку через Трампа

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Президенту України Володимиру Зеленському доведеться докласти безпрецедентних зусиль, щоб зберегти підтримку США, Європейського союзу, а також отримати допомогу від МВФ.

Таку думку в блозі для видання "Лівий берег" висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він назвав президента найяскравішим популістом на сході Європи.

"Зеленському доведеться докласти безпрецедентних зусиль для того, щоб зберегти двопартійну підтримку в Конгресі США, не посваритися остаточно з європейцями після своїх відгуків про Ангелу Меркель і Еммануеля Макрона й отримати допомогу від МВФ на фоні демонстрації нарощування олігархічного впливу на владу", – написав Портников.

Віталій Портников і Володимир Зеленський

Віталій Портников і Володимир Зеленський

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За його словами, в російському напрямку адміністрація Зеленського також втягнулася в протистояння конкуруючих угруповань Владислава Суркова і Дмитра Козака – хоча виконання рекомендацій будь-якого з них може привести до загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні.

"Найяскравіший популіст на сході Європи Володимир Зеленський поки здається шанувальникам невразливим. Він впевнено будує вертикаль власної влади, у яку вбудовані вже і парламент, і уряд, і правоохоронні органи. Й користується водночас безпрецедентною підтримкою українських громадян, які звично живуть в очікуванні нездійсненного дива", – зазначив Портников.

Він додав, що Зеленському доводиться виконувати справжнісінький танок на кавуновій скоринці – особливо після того, як він зіткнувся з реаліями великої політики після свого візиту до Нью-Йорка й публікації стенограми розмови з Дональдом Трампом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Дональд Трамп
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танец на моржовом поце..
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Petrov Valery
Petrov Valery
Да ни хрена ему ничего не потребуется. Внешняя политика от него как не зависела, так и не зависит. Тут рулят ЕС и американцы. А внутреннюю определяют они же плюс нацики и возвращающиеся олигархи. И что тут остаётся Зеленскому? Кататься по Раде на самокате?
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