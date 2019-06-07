"Там вже продають місця!" Гордон закликав Зеленського позбутися "троянських коней" в "Слузі народу"

Журналіст і глава штабу партії "Сила і честь" Дмитро Гордон закликав президента Володимира Зеленського не допустити потрапляння "негідників" в списки політсили "Слуга народу".

З таким зверненням Гордон виступив в ефірі одного з українського телеканалів. Фрагмент відео журналіст опублікував на своєму YouTube-каналі.

"В вашу фракцію вже затягують троянських коней, в список. Там вже, як мені кажуть, продають місця, від 500 тисяч до мільйона доларів за місце. Я впевнений, Володимир Зеленський цього не знає, він дуже порядна людина", - заявив Гордон.

Зеленський і Гордон obozrevatel

"І я говорю на всю країну, Володимире Олександровичу, негайно підійміть все, що можна підняти, щоб в вашому списку не виявилося жодного негідника від олігархів і від бандитів", - закликав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соцопитуваннями, за партію Володимира Зеленського "Слуга народу" планує проголосувати майже половина виборців - 48,2%. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" (10,7%), "Європейська Солідарність" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) і партія Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

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