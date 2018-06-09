"Талібан" оголосив триденне перемир'я в Афганістані

Таліби відповіли на перемир'я, оголошене президентом Ашрафом Гані. Заява пролунала невдовзі після того, як було убито 17 афганських солдатів і вкрадено зброю з афганської військової бази, повідомила місцева влада.Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" у суботу, 9 червня, оголосили про перше перемир'я в Афганістані з 2001 року. Про це пише інформагенція AFP. Таким чином вони відповіли на одностороннє оголошення перемир'я президентом Ашрафом Гані, яке він зробив двома днями раніше. Оголошене бойовиками припинення вогню триватиме лише три дні, натомість Гані говорив про перемир'я тривалістю з 12 до 19 червня. "Усім моджахедам наказано припинити наступальні операції проти афганських військових впродовж перших трьох днів свята Ураза-байрам", - таке повідомлення таліби розіслали журналістам через месенджер Whatsapp.

Президент Афганістану у своєму зверненні наголошував, що перемир'я не поширюється на бойовиків "Ісламської держави". Таліби так само зробили уточнення, що їхнє перемир'я не поширюється на "іноземних окупантів", тобто на військових інших країн, яких розміщено в Афганістані. "Наші операції проти них продовжаться, ми атакуватимемо їх, де б ми тільки їх не побачили", - повідомили представники Талібану.

За кілька годин до оголошення перемир'я 17 афганських військових загинули на заході країни внаслідок атаки талібів на військову базу, повідомляє AFP з посиланням на місцевих чиновників. Губернатор провінції Герат Джилані Фархад повідомив, що під час наступу були вбиті і кілька нападників, однак не уточнив число убитих. За цими даними, таліби під час атаки вкрали зброю з бази.