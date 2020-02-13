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13 лютого • оновлено в 13:16
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Такі не здають Батьківщину: Порошенко поділився враженнями від "Наших котиків"

1.9т
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П'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною та ветеранами війни проти російської агресії подивились комедійну кінострічку "Наші котики" режисера Володимира Тихого, яка створена у копродукції України, Канади та США.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook. Порошенко розповів, що фільм – про пригоди українських добровольців на Донбасі, які у 2014 році пішли захищати Україну від російсько-терористичних військ.

Політик зазначив, що "Наші Котики" – фільм про супергероїв, які живуть серед нас. Про тих, хто зберігає бойовий дух і добрий гумор за найскладніших обставин.

Такі не здають Батьківщину: Порошенко поділився враженнями від "Наших котиків"

eurosolidarity.org

Такі не здають Батьківщину: Порошенко поділився враженнями від "Наших котиків"

eurosolidarity.org

Про тих, хто дивлячись в очі смерті, сміливо каже їй: "Пішла геть!" Про тих, хто вибрав свободу ціною власного життя. Про тих, хто ніколи не здасть Батьківщину на поталу ворогу.

Такі не здають Батьківщину: Порошенко поділився враженнями від "Наших котиків"

eurosolidarity.org

Такі не здають Батьківщину: Порошенко поділився враженнями від "Наших котиків"

eurosolidarity.org

Такі не здають Батьківщину: Порошенко поділився враженнями від "Наших котиків"

eurosolidarity.org

"Я чув величезну кількість позитивних відгуків про цей фільм і всі вони виправдані. Це приклад абсолютно нового стилю фільмів про війну за незалежність України – прекрасне поєднання гумору і драми, реалізму та містики.

Моє тверде переконання – цей фільм демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів", які працювали на іншу державу, до "Котиків", які продемонстрували, що країна перемагає, коли вона починає сміятися над ворогом", – поділився Порошенко.

Такі не здають Батьківщину: Порошенко поділився враженнями від "Наших котиків"

eurosolidarity.org

Такі не здають Батьківщину: Порошенко поділився враженнями від "Наших котиків"

eurosolidarity.org

Такі не здають Батьківщину: Порошенко поділився враженнями від "Наших котиків"

eurosolidarity.org

"Щиро дякую за професійність всій творчій команді, представники якої були сьогодні разом з нами у кінозалі. Ви зробили фантастичну роботу! Звертаюся до власників кінотеатрів: продовжуйте прокат "Наших Котиків"! Цей чудовий фільм подивилося близько 100 тисяч глядачів, а мільйони ще хочуть подивитися. Тож мерщій до кінозалів – сміятися і не здаватися разом із "Нашими Котиками", – закликав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що за час свого правління команда Зеленського досі не запропонувала жодної адекватної альтернативи Мінським угодами, які критикували, йдучи до влади.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Марина Порошенко Петро Порошенко
Місце
Україна
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Полтавский Пол
Полтавский Пол
фильм дермище полное.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Только в нeдострaне ,могут снять КОМЕДИЮ про вoйну,Карл !!!!!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
опосля просмотра,Петя замахнул стакан водки и заскулил-https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk
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