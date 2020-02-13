Такі не здають Батьківщину: Порошенко поділився враженнями від "Наших котиків"

П'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною та ветеранами війни проти російської агресії подивились комедійну кінострічку "Наші котики" режисера Володимира Тихого, яка створена у копродукції України, Канади та США.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook. Порошенко розповів, що фільм – про пригоди українських добровольців на Донбасі, які у 2014 році пішли захищати Україну від російсько-терористичних військ.

Політик зазначив, що "Наші Котики" – фільм про супергероїв, які живуть серед нас. Про тих, хто зберігає бойовий дух і добрий гумор за найскладніших обставин.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Про тих, хто дивлячись в очі смерті, сміливо каже їй: "Пішла геть!" Про тих, хто вибрав свободу ціною власного життя. Про тих, хто ніколи не здасть Батьківщину на поталу ворогу.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"Я чув величезну кількість позитивних відгуків про цей фільм і всі вони виправдані. Це приклад абсолютно нового стилю фільмів про війну за незалежність України – прекрасне поєднання гумору і драми, реалізму та містики.

Моє тверде переконання – цей фільм демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів", які працювали на іншу державу, до "Котиків", які продемонстрували, що країна перемагає, коли вона починає сміятися над ворогом", – поділився Порошенко.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"Щиро дякую за професійність всій творчій команді, представники якої були сьогодні разом з нами у кінозалі. Ви зробили фантастичну роботу! Звертаюся до власників кінотеатрів: продовжуйте прокат "Наших Котиків"! Цей чудовий фільм подивилося близько 100 тисяч глядачів, а мільйони ще хочуть подивитися. Тож мерщій до кінозалів – сміятися і не здаватися разом із "Нашими Котиками", – закликав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що за час свого правління команда Зеленського досі не запропонувала жодної адекватної альтернативи Мінським угодами, які критикували, йдучи до влади.

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