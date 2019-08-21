"Так вирішив народ!" У Зеленського розповіли, як поділять Раду

У Верховній Раді 9-го скликання комітети будуть формувати спільним рішенням, враховуючи кількісний склад комітетів парламенту попереднього скликання.

Про це "Інтерфакс-Україна" розповіла глава пресофісу партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що склад комітетів розділять пропорційно, відповідно до вимоги частини 4 статті 81 закону про регламент ВР.

"Відповідно, виконуючи волю українського народу, депутати від партії "Слуга народу" повинні зайняти 60% від складу кожного комітету Ради. Представництво інших фракцій та позафракційних депутатів також має відповідати результатами позачергових парламентських виборів", – пояснила вона.

Кравчук додала, що під час визначення загального кількісного складу комітетів парламенту підготовча депутатська група ґрунтувалася на спільному рішенні щодо мінімальної та максимальної межі – 7 і 31 член комітету, а також на кількісний склад комітетів ВР 8-го скликання.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед обраних депутатів Верховної Ради IX скликання спалахнув новий скандал через склад парламентських комітетів. На думку деяких депутатів, кількість місць у них не відповідає реальним потребам.

Зазначимо, що партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів у новій Верховній Раді з 22 до 27.

Також "СН" попередньо визначилася з главами ключових комітетів Верховної Ради.

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