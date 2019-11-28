Так було за Януковича: в "ЄС" різко відреагували на обшуки у Звіробій

У партії "Європейська солідарність" відреагували на обшуки у депутатки та волонтерки Марусі Звіробій. Нардепи заявили, що шоковані діями правоохоронних органів, що не є відповідними заяві волонтерки.

Про це повідомляє пресслужба партії. Парламентарі заявили, що це нагадує реакцію Януковича на так званий "яєчний теракт" 2004-го року.

"Спецпідрозділ "Альфа" – це явно занадто для обшуку вдома у жінки-волонтерки. Це принизливо для самих правоохоронців. Їх тренували явно не для цього", – йдеться в заяві.

У "ЄС" висловились про обшуки у Звіробій Facebook Марусі Звіробій

У партії додали, що три танки чи три БТРи логічно би доповнили три автобуси "Альфи" у цій феєричній спецоперації.

"Наступ на Звіробій – це не лише реакція на її критичні зауваження щодо відступу на фронті. Це частина політичних репресій, якими влада марно сподівається призупинити турбопадіння довіри з боку виборців, розчарованих її нездатністю виконати жодну зі своїх передвиборних обіцянок", – зазначили у "ЄС".

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до волонтерки та учасниці війни на Донбасі Марусі Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та встряг у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

На запитання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, у якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

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