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29 листопада • оновлено в 11:13
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/ Політика

Так було за Януковича: в "ЄС" різко відреагували на обшуки у Звіробій

9.6т
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У партії "Європейська солідарність" відреагували на обшуки у депутатки та волонтерки Марусі Звіробій. Нардепи заявили, що шоковані діями правоохоронних органів, що не є відповідними заяві волонтерки.

Про це повідомляє пресслужба партії. Парламентарі заявили, що це нагадує реакцію Януковича на так званий "яєчний теракт" 2004-го року.

"Спецпідрозділ "Альфа" – це явно занадто для обшуку вдома у жінки-волонтерки. Це принизливо для самих правоохоронців. Їх тренували явно не для цього", – йдеться в заяві.

У "ЄС" висловились про обшуки у Звіробій

У "ЄС" висловились про обшуки у Звіробій

Facebook Марусі Звіробій

У партії додали, що три танки чи три БТРи логічно би доповнили три автобуси "Альфи" у цій феєричній спецоперації.

"Наступ на Звіробій – це не лише реакція на її критичні зауваження щодо відступу на фронті. Це частина політичних репресій, якими влада марно сподівається призупинити турбопадіння довіри з боку виборців, розчарованих її нездатністю виконати жодну зі своїх передвиборних обіцянок", – зазначили у "ЄС".

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до волонтерки та учасниці війни на Донбасі Марусі Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та встряг у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

  • На запитання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

  • Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, у якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

  • Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

  • Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Маруся Звіробій
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Михайлович Андрей
Михайлович Андрей
Да шо ж такое...Пеця в уголовных делах, Яник убёг, Мишко по крышам сбежал, Надья в нары-ПАСЕ-Рада-нары )) теперь снова не то..а виноват путин
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Червоний Данило
Червоний Данило
Эта дешевая и постановочная спец операция, войдет в учебники истории, под названием - "Наступление на Зверобой". Она будет описывать события, в которых еще вчерашний шут, а сегодня президент, прикрываясь элитным спецподрозделением и карманными прокурорами, пытается удержатся в президентском кресле, путем ареста депутата и волонтера Маруси Зверобой. Которая является не только патриоткой Украины, волонтеркой, но и воевала в АТО. Данная ситуация в полной мере копирует аналогичные события времен правления Януковоща. Когда да-унецкий туп-оголовый уп-ырь, был выдвинут на кресло президента аналогичными уп-ырями с востока страны, для полного и безоговорочное управления страной путем поглощения россией. Когда уничтожались все патриоты, инакомыслящие, просто украинцы и уничтожалась свобода слово, а на посты назначались сугубо пророссийские враждебные элементы.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Червоний Данило, будешь ехать на грядки в Польшу весной-не забудь купить спрей "Антикурва".Это может помочь тебе не жрать флажки УПА на карачках и извиняться за то что ты х о х о л.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
дрочат потихоңьку свидомое б ы д л о...И заметьтее все эти Яроши ,Тягнибоҡи и Билецҡие заҫүнули свои языки в ж о п у.... Значит припекает знатно и дана ҡомаңда не рыпаться и готовить сухари... Счета видать уже заморозили на ҡипрах с оффшорами..Теперь начинают искатьь виноватых...Сотня небесная үже не сотня. Начинают дело об убийствах на майдане и в Одессе,развели войска,отпускают Софку без галдежа на песню года.... Дело щвах у простого украинҫҡого Петлюры....
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