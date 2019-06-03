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Таємний приїзд Пінчука в Адміністрацію президента: у Зеленського пояснили

4.3тЧитати матеріал російською

В Адміністрації президента України підтвердили таємну зустріч глави держави Володимира Зеленського з олігархом Віктором Пінчуком.

Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель під час брифінгу у понеділок, 3 липня (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Він (Пінчук. — Ред), дійсно, приїжджав до Адміністрації президента 31 травня, разом із Кучмою, який зустрічався із Зеленським, щоб обговорити посаду, яка була йому запропонована (представника України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. — Ред.), — сказала вона.

Зеленський і Пінчук

Зеленський і Пінчук

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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Вова, тайные визиты - это не то, чего ждут люди от тебя и что ты обещал. Бездарно начинаешь !
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
обоз все обознее - так кого представили с Минскую группу, Пинчука или Кучму? Уже по зеновому?
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