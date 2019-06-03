Таємний приїзд Пінчука в Адміністрацію президента: у Зеленського пояснили

В Адміністрації президента України підтвердили таємну зустріч глави держави Володимира Зеленського з олігархом Віктором Пінчуком.

Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель під час брифінгу у понеділок, 3 липня (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Він (Пінчук. — Ред), дійсно, приїжджав до Адміністрації президента 31 травня, разом із Кучмою, який зустрічався із Зеленським, щоб обговорити посаду, яка була йому запропонована (представника України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. — Ред.), — сказала вона.

Зеленський і Пінчук

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 травня Зеленський публічно зустрічався з Пінчуком. За його словами, вони обговорювали прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною і рівність усіх перед законом.

3 червня Зеленський призначив тестя Пінчука, другого президента України Леоніда Кучму представником України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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