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Сюмар розповіла, як Зеленський може зіпсувати плани Медведчука на Україну

13.1тЧитати матеріал російською

Український шоумен, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський може "зламати гру" лідеру громадського руху "Український вибір" Віктору Медведчуку, відтягнувши голоси виборців на південному сході України.

"Він (Медведчук. — Ред.) не розуміє, чим живе ця країна, і не бачить, що його гру ламають не Ахметов із Вілкулом. Його гру ламає патріотично налаштований Володимир Зеленський, який у містах південного сходу стає реальною альтернативою "старим політикам", — сказала народний депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар в інтерв'ю LIGA.net.

Вікторія Сюмар

Вікторія Сюмар

Ліга

Вона підтвердила, що Москва давно зробила ставку на Медведчука.

"Для них — Медвечука і Кремля — це болісно і чутливо (голосування за виключення Бойка і Льовочкіна з Опоблоку, за що РФ ввела нові санкції проти українських політиків. — Ред.), Тому що бренд Опоблоку вартує певного відсотка виборців. Якщо ви подивитеся соціологію, то побачите, що вибирають Бойка і Опозиційний блок. І якщо від ОБ буде інший кандидат, то може спрацювати плашка Опоблоку, і вона здатна переполовинити рейтинг Бойка, який зараз представляє Опозиційну платформу — За життя. Це не дозволяє Медведчуку зіграти в гру, де кандидат має відверті проросійські настрої. Мені здається, що Медведчук відстав від України років на 15", — підкреслила вона.

Медведчук і Зеленський

Медведчук і Зеленський

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За словами Сюмар, висування Зеленського було оригінальним і змусило всіх у свята говорити саме про нього.

"З іншого боку — такий формат дав можливість опонентам Зеленського говорити про його неповагу і навіть нерозуміння державних символів і традицій. Заявка про "нових" на президентських виборах взагалі дивна, тому що сам він "новий" і в цьому немає сумнівів",— сказала вона.

Тому, за словами політика, хоч у виборчий процес Зеленський увірвався дуже стрімко, відсутність досвіду, необхідних знань, а також сила мотивації можуть стати базовими проблемами в кампанії, яка, в той же час, "безсумнівно буде найбільш креативною і віртуальною".

Водночас Сюмар не вірить у те, що комік може бути технічним кандидатом Коломойського для Юлії Тимошенко:

"Я не вірю, що гра в такі ставки можлива на такому примітивному рівні. У такому випадку він втратить взагалі все. Якщо він відчує запах перемоги, то він піде до кінця. І Коломойського це стосується теж".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", який "змістив" промову президента України Петра Порошенка, Зеленський оголосив про висунення у кандидати в президенти України.

  • Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів — радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

  • У мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особи
Володимир ЗеленськийВіктор МедведчукВікторія Сюмар
Місце
Україна
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
радянські традиції слухати ґенсека залишимо Порошенко і Тимошенко, радянську традицію ходити на демонстрацію залишимо бандерівцям, а країні потрібен саме такий врівноважений об'єднуючий кандидат.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Да он и в центе заберет. Останется одна галичина с тягнибоками фариншами ну и ницойкой сверху подкинуть.
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минин евген
минин евген
Валерьевич Валерий, а ты каким боком здесь, говео кацапское? теья кто-то звал? пиздуй нахуй!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы прекрасно понимают, что ими будет командовать тот, кого назначит вашингтонский обком. Тупое стадо не в состоянии само выбрать себе пастуха.
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минин евген
минин евген
писин, пиздуй нахуй!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пигин Макс, новости своей петушарни у себя дома кодлу своему дырявому докладывай, а то мы брезгуем всем, что к вам отношение имеет, петух
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