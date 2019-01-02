Сюмар розповіла, як Зеленський може зіпсувати плани Медведчука на Україну

Український шоумен, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський може "зламати гру" лідеру громадського руху "Український вибір" Віктору Медведчуку, відтягнувши голоси виборців на південному сході України.

"Він (Медведчук. — Ред.) не розуміє, чим живе ця країна, і не бачить, що його гру ламають не Ахметов із Вілкулом. Його гру ламає патріотично налаштований Володимир Зеленський, який у містах південного сходу стає реальною альтернативою "старим політикам", — сказала народний депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар в інтерв'ю LIGA.net.

Вікторія Сюмар Ліга

Вона підтвердила, що Москва давно зробила ставку на Медведчука.

"Для них — Медвечука і Кремля — це болісно і чутливо (голосування за виключення Бойка і Льовочкіна з Опоблоку, за що РФ ввела нові санкції проти українських політиків. — Ред.), Тому що бренд Опоблоку вартує певного відсотка виборців. Якщо ви подивитеся соціологію, то побачите, що вибирають Бойка і Опозиційний блок. І якщо від ОБ буде інший кандидат, то може спрацювати плашка Опоблоку, і вона здатна переполовинити рейтинг Бойка, який зараз представляє Опозиційну платформу — За життя. Це не дозволяє Медведчуку зіграти в гру, де кандидат має відверті проросійські настрої. Мені здається, що Медведчук відстав від України років на 15", — підкреслила вона.

Медведчук і Зеленський Колаж

За словами Сюмар, висування Зеленського було оригінальним і змусило всіх у свята говорити саме про нього.

"З іншого боку — такий формат дав можливість опонентам Зеленського говорити про його неповагу і навіть нерозуміння державних символів і традицій. Заявка про "нових" на президентських виборах взагалі дивна, тому що сам він "новий" і в цьому немає сумнівів",— сказала вона.

Тому, за словами політика, хоч у виборчий процес Зеленський увірвався дуже стрімко, відсутність досвіду, необхідних знань, а також сила мотивації можуть стати базовими проблемами в кампанії, яка, в той же час, "безсумнівно буде найбільш креативною і віртуальною".

Водночас Сюмар не вірить у те, що комік може бути технічним кандидатом Коломойського для Юлії Тимошенко:

"Я не вірю, що гра в такі ставки можлива на такому примітивному рівні. У такому випадку він втратить взагалі все. Якщо він відчує запах перемоги, то він піде до кінця. І Коломойського це стосується теж".

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