Сюмар розкритикувала послання Зеленського до українців у Раді

У щорічному посланні до українців у Верховній Раді президент Володимир Зеленський називав не свої досягнення, а попередників.

Про це з трибуни парламенту у вівторок 20 жовтня сказала народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар. За її словами, насправді президент не мав стосунку до двох революцій, як про це сказав.

"Він розказує, що він до двох революцій мав стосунок. Я до них мала стосунок, а не він. Де він тоді був? Він "грав на роялі" тоді, коли ми стояли на всіх майданах країни", – сказала Сюмар.

Представниця "Європейської солідарності" наголосила, що президент мав сказати, куди рухається країна – у Європу чи в Росію, чи вона взагалі застигла і простоює.

"Президент мав сказати, що відбувається з армією – це його прямі повноваження. Чому вона руйнується і чому він збирається її скорочувати, коли ми її будували, її вся країна будувала останні шість років", –підкреслила депутатка.

Сюмар зауважила: "Він каже до країни на "ти", я теж скажу. Ти розказуєш про Крим, ти розказуєш про 2014 рік – ти де був у 2014 році? Ти скільки відвоював метрів української землі? В тебе є армія, якої не було у 2014 році. Ти віддав хоч один наказ про наступ? Ти відступив".

Вона нагадала, як бюджетний комітет під керівництвом депутатів монобільшості забрав 140 мільйонів гривень, які мали йти в тому числі на завершення будівництва лікарні, а Зеленський заявив, що нібито повернув на ці 200 мільйонів гривень.

"Ти розказуєш тут про ракетні програми чи ти погрожуєш Турчинову, який збудував ці ракетні програми, і до яких ти мав нульовий стосунок. Ти розказуєш про силові структури і про правоохоронні органи, які ти використовуєш, для того, щоб розбиратися з опозицією, бо ти боїшся Порошенка", – сказала Сюмар.

"Люди знають правду. Вони живуть на реальній землі", – резюмувала Сюмар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним зверненням до українців з трибуни Верховної Ради, де розповів про проблеми з коронавірусом і ситуацію з окупованими територіями.