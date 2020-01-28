Сюмар оприлюднила докази роботи Бабікова на Януковича. Фото

Народна депутатка партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар опублікувала фотодоказ того, що новообраний заступник голови ДБР Олександр Бабіков у 2018 році ще був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала витяг зі скарги, направленої Бабіковим до Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду.

У ній він, діючи в інтересах Януковича, звертається до суду щодо невідкриття певного провадження. Якого саме – не уточнюється.

Олександр Бабіков

"Бабіков у інтересах Януковича. Багато років. А зараз як заступник директора ДБР в чиїх? Які версії?" – написала Сюмар.

Facebook\Вікторія Сюмар Витяг зі скарги до Касаційного суду

Зазначимо, що на брифінгу 28 січня Бабіков заявив, що нібито ніколи не захищав експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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