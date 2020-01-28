Головна Новини
28 січня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Сюмар оприлюднила докази роботи Бабікова на Януковича. Фото

2.2т
Читати матеріал російською

Народна депутатка партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар опублікувала фотодоказ того, що новообраний заступник голови ДБР Олександр Бабіков у 2018 році ще був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала витяг зі скарги, направленої Бабіковим до Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду.

У ній він, діючи в інтересах Януковича, звертається до суду щодо невідкриття певного провадження. Якого саме – не уточнюється.

Олександр Бабіков

Олександр Бабіков

"Бабіков у інтересах Януковича. Багато років. А зараз як заступник директора ДБР в чиїх? Які версії?" – написала Сюмар.

Facebook\Вікторія Сюмар

Facebook\Вікторія Сюмар

Витяг зі скарги до Касаційного суду

Зазначимо, що на брифінгу 28 січня Бабіков заявив, що нібито ніколи не захищав експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов
Особи
Вікторія Сюмар Віктор Янукович Олександр Бабіков
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
25
7
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги