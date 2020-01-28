Сюмар оприлюднила докази роботи Бабікова на Януковича. Фото

Народна депутатка партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар опублікувала фотодоказ того, що новообраний заступник голови ДБР Олександр Бабіков у 2018 році ще був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.
На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала витяг зі скарги, направленої Бабіковим до Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду.
У ній він, діючи в інтересах Януковича, звертається до суду щодо невідкриття певного провадження. Якого саме – не уточнюється.
Олександр Бабіков
"Бабіков у інтересах Януковича. Багато років. А зараз як заступник директора ДБР в чиїх? Які версії?" – написала Сюмар.
Facebook\Вікторія Сюмар
Витяг зі скарги до Касаційного суду
Зазначимо, що на брифінгу 28 січня Бабіков заявив, що нібито ніколи не захищав експрезидента-втікача Віктора Януковича.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше рідні Небесної Сотні звернулися до президента України, спікера Верховної Ради і до глави Офісу генпрокурора через рішення призначити Бабікова першим заступником голови ДБР.
Також виявилося, що Бабіков знав про своє призначення на посаду першого заступника ДБР ще до оголошення відомством конкурсу на посаду.
Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" прийшли до ДБР, щоб заявити його керівництву про неприпустимість призначення Олександра Бабікова.
20 січня Бабікова все ж призначили на посаду заступника директорки ДБР Ірини Венедіктової.
24 січня у ДБР зареєстрували заяву проти призначення першим заступником голови відомства Бабікова.
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