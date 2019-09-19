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19 вересня • оновлено в 12:41
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"Сядьте на місця!" Разумков у Раді приструнив нардепів за "неробство"

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У четвер, 19 вересня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков раптово перервав голосування народних депутатів за законопроєкт.

Спікер ВР хотів скасувати голосування, оскільки бачив, що в залі не вистачає голосів для ухвалення рішення.

"Зупиніть голосування. Колеги, я вас прошу, сядьте і натискайте. А то потім будуть питання, чому за вас натискають", – попередив він про можливе "кнопкодавство".

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Зазначимо, що перед початком голосування Разумков закликав нардепів сісти на свої робочі місця.

"Глави фракцій, запросіть нардепів у зал. Колеги, займіть місця. Ви багато ходите по залу", – обурювався спікер ВР.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Скріншот

Після голосування Разумков зазначив, що не буде повторного голосування, адже рішення ухвалено.

Додамо, що Рада проголосувала проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (друге читання зі скороченням терміну підготовки) №1062.

"Сядьте на місця!" Разумков у Раді приструнив нардепів за "неробство"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Верховної Ради Дмитро Разумков відчитав нардепку від партії "Слуга народу" Анастасію Красносельську за запізнення, через що вона під час доповіді дуже нервувала і хвилювалася.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
законопроект Верховна Рада України
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