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5 грудня • оновлено в 13:09
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У Раді через жінку побилися "слуги народу". Відео та фото

6.7т
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У четвер, 5 грудня, в залі Верховної Ради України народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський через жінку напав на колегу по фракції Гео Лероса.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вимагав припинити бійку і сісти на свої місця (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Шановні колеги, заспокойтеся. Припиніть в залі бійку. Заспокойтеся ... Як в дитячому саду, дорослі ж люди. Сядьте на свої місця, повертаємося до роботи", – закликав Разумков.

Видання "Лівий берег" пише, що Бужанський напав на Лероса через "поганое ставлення до жінки".

"Отримав, як ми вважаємо в більшості, заслужено. Тому що під час засідання Лерос почав крити матом Ірину Верещук. Бужанський заступився. В результаті їх розтягували депутати ЄС і Голоси", – йдеться в повідомленні.

Подробиці інциденту в Facebook повідомила депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"Як тільки Максим Бужанський напав на свого колегу по фракції Гео Лерос. Він забіг в сектор "Европейськоі Солідарності", затягнув його за колони, і нашим депутатам довелося зупиняти бійку і вигнати хулігана з нашого сектора", – написала вона.

За її словами, Разумков не надав виступ на вимогу фракції ЄС.

"Ми хотіли звернутися до регламентного комітету з вимогою негайно розглянути цей випадок на своєму засіданні і усунути Бужанського від сесійних засідань", – додала нардепка.

Нардеп Олексій Гончаренко додав, що "один" слуга "почав битися з іншим" слугою": "Бужанський і Лерос – це були учасники. Я не знаю деталей. Нам довелося їм трохи допомогти заспокоїтися".

При цьому сам Бужанський заперечує, що між ним і Лерос був конфлікт.

Бійка в Раді

Бійка в Раді

Скріншот

Бійка в Раді

Бійка в Раді

Скріншот

Бійка в Раді

Бійка в Раді

Скріншот

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=KEmECx4Kk3E&feature=emb_logo

Новина оновлюється ...

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Дмитро Разумков Макс Бужанський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Mega Death
Mega Death
Страна победившего бы-дла
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не дождетесь
не дождетесь
СДД- сожрите друг друга
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Нож Всвину
Нож Всвину
В Европах все так делают.
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