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/Політика

Святослав Піскун: поставте екс-генпрокурору відверте питання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV стане Святослав Піскун, Генеральний прокурор України (2002-2003 рр, 2004-2005 рр, 2007 р).

Під час шоу-допиту, ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Святослав Піскун: поставте екс-генпрокурору відверте питання

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Піскуном сьогодні о 17:30.

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Чан Джеки
Чан Джеки
когда рассея и жиды оставят украину .
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Филатова Елена
Филатова Елена
Мoя блaгодарнoсть вcем тем, ктo показал мнe прекрaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁53bl62 Прocто пpойдя oпpoc полyчила почти пoлугодовyю зaрплaтy)) Пользуйтecь, пока ecть возможноcть=)
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