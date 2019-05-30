Святослав Піскун: поставте екс-генпрокурору відверте питання

Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV стане Святослав Піскун, Генеральний прокурор України (2002-2003 рр, 2004-2005 рр, 2007 р).

Під час шоу-допиту, ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Піскуном сьогодні о 17:30.

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