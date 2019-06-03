Свобода слова від "1+1": телеканал тонко підколов Зеленського

Телеканал "1+1" тонко підколов президента України Володимира Зеленського репортажем про кадрові призначення.

В сюжеті ТСН за 21 травня розповіли, що він зібрав новий офіс, до якого увійшли люди з найближчого оточення (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Зеленський призначив директора студії "Квартал 95" Сергія Трофимова на посаду першого заступника глави Адміністрації президента. Своїм першим помічником – бізнес-партнера Сергія Шефіра. Помічником президента став Андрій Єрмак, який є близьким другом Зеленського.

Володимир Зеленський і Сергій Шефір

Також важлива посада дісталася другу дитинства Зеленського Івану Баканову. Його призначили першим заступником голови СБУ.

Зеленський та Баканов Ілюстрація ВВС

У мережі вже з'явилися перші "відеожаби". Зокрема, в ролику, розміщеному в групі "Ізмаїл Бессарабський" у Facebook, пригадали передвиборчу обіцянку Зеленського не призначати на важливі посади "кума та близького друга".

"Призначення Зеленського або пам'ять равлика", – йдеться в описі до відео, де показали нарізку репортажу ТСН і звернення на той момент кандидата на пост президента України.

"Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума або близького друга?! Чому так відбувається вже 28 років. Ми написали програму "Україна мрії". Зараз – наступний крок: команда мрії", – говорив Зеленський, запропонувавши користувачам розповісти, хто повинен стати прем'єр-міністром, генеральним прокурором та інше.

Кадр з відео

Користувачі також переписали його гасло "Зробимо це разом". Тепер воно звучить наступним чином: "Зробимо це разом – Ти все одно забудеш".

Відео: Зеленському нагадали, що він обіцяв не призначати на важливі посади друзів

Сюжет ТСН про кадрові призначення Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України та з військової служби.

30 травня Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра оборони Степана Полторака, а також міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки Василя Грицака. Новим керівником Генштабу ЗСУ замість Віктора Муженка став його перший заступник, головний інспектор ЗСУ, генерал Руслан Хомчак.

Пізніше Зеленський призначив Миколу Кулебу, якого звільнив колишній президент Петро Порошенко, уповноваженим з прав дітей. Адвоката, який представляє інтереси олігарха Ігоря Коломойського, Андрія Богдана він зробив главою АП.

Андрій Богдан Фокус.ua

На посаду начальника Генштабу Збройних сил був призначений Руслан Хомчак. А Андрія Геруса Зеленський призначив Представником Президента України в Кабінеті Міністрів.

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