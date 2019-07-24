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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Сергій Оснач
Сергій Оснач
Громадський діяч, член Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Всі статті автора

"Свати", вироблені "Кварталом" – можна, а от мова заважає

3.5т

Від "Слуги народу" у Верховну Раду проходить Ірина Борзова – дочка партнера Зеленського, керівника "Ліги сміху" та фірм Маслякова в Україні Наума Барулі. Спільно з батьком вона має прибутковий бізнес в окупованому Криму, який переоформили як російський, а також спільно з чоловіком-держслужбовцем має розкішну квартиру від держави попри чималі статки родини.

Як там казав Зеленський? "Вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами"? Також під час президентської кампанії він казав таке: "Немає слів. Люди, які прийшли до влади на крові, "заробляють" на крові. Тобто контрабанда з Росією – можна, вживані запчастини в обмін на життя наших солдатів – можна, канфєти – можна, Maruv – не можна. Вибачте, але це кабздєц. Зараз я зрозумів, що таке "Армія. Мова. Віра" – розікрасти армію, штучно розділити людей мовою, тому і віри вам немає".

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І що ми бачимо? Бізнес з Росією під час війни – можна (доведено самим Зеленським та його соратниками), кумівство – можна, "Свати", вироблені "Кварталом" Зеленського – можна, рашиста Добронравова – можна, а отже й инших артистів-рашистів. Тільки мова заважає – її треба "винести за дужки" (як казав голова партії "слуг" Разумков) та надати російській статус офіційної в областях, де цього хочуть (як заявив голова ОПУ Богдан). І квоти – "не такі", й закон про мову – "батіг". Тільки армія заважає – "часто стріляє по дитячих садках і школах" (як заявила речниця презЕдента Мендель). Тому стріляти у відповідь – не можна, парад – не можна. Зате віра наброду в нових "слуг" – безмежна.

У сухому залишку, обрали те саме чи навіть іще більше кумівство, реальний бізнес на крові замість вигаданого, реальних "Сватів" і Добронравова та отримали очевидне послаблення державної політики щодо підтримки армії, мови, віри, захисту ідентичности та інформаційно-культурного простору. Оце і все, що ви зможете намазати на хліб.

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Автор
Сергій Оснач Сергій Оснач
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 вибори в Україні
Джерело
Джерело: Facebook Сергія Оснача
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Frog Green
Frog Green
"Слуга народа"-но какого народа?! Служат "атечеству плюгавого"
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